„După ședința de Guvern, mi-am înaintat demisia domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, așa cum am anunțat și în urmă cu câteva zile”, a afirmat Dan Vîlceanu, care a demisionat și din funcția de secretar general al PNL pe 2 aprilie, ziua în care Florin Cîțu a plecat de la șefia Partidului Național Liberal.

Vîlceanu a declarat că, deși mandatul său nu a fost foarte lung, a avut „câteva realizări notabile”, că își va continua mandatul până la apariția decretului în Monitorul Oficial și că rămâne președinte la PNL Gorj.

„Din punctul meu de vedere, acest minister are nevoie în continuare să fie consolidat, să primească alţi oameni, profesionişti, care pot aduce plus valoare şi un plus în ceea ce înseamnă absorbţia pe următorii ani”, a mai spus el.

Vîlceanu a anunţat pe 2 aprilie că va discuta cu premierul Nicolae Ciucă pentru a îşi înainta demisia din funcţia de ministru.

El a fost numit în ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene în noiembrie 2021.

