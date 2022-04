Cei patru prim-vicepreședinți ai Partidului Național Liberal, Lucian Bode, Gheorghe Flutur, Rareș Bogdan și Iulian Dumitrescu, i-au cerut joi seară, 31 martie, președintelui PNL Florin Cîțu să se retragă de la conducerea partidului, într-o discuție informală care a avut loc la o vilă de protocol din Primăverii, după ce mai multe filiale județene ar fi semnat un document prin care i s-a cerut demisia, potrivit unor surse liberale.

„Am avut o discuție, în care cei patru prim-vicepreședinți au solicitat convocarea unor ședințe statutare în vederea unui Congres care să aleagă o nouă conducere. Evident că dacă în urma acestor discuții Florin Cîţu va considera că trebuie să îşi dea demisia, și-o va da”, a spus Dan Vîlceanu vineri dimineață, 1 aprilie.

„Eu am văzut numai știri pe surse, nu am văzut nicio declarație oficială. Dați-mi și mie voie să îmi termin ideea, apoi vă las să puneți întrebări. Nu am văzut declarații asumate de cineva. Când vom avea toate lucrurile acestea, putem discuta. Şi eu pot să cer demiterea publică a oricărui alt coleg, asta nu înseamnă că acel coleg trebuie să îşi dea demisia”, a adăugat el.

A vrut să plece, deranjat de jurnaliști

Dan Vîlceanu le-a reproșat jurnaliștilor atitudinea avută față de el și a vrut să plece: „La revedere! Nu are rost! Vreau să vă răspund, dar nu mă lăsați să răspund. Opriți-vă! Aștept să terminați”. Apoi s-a întors și a continuat să răspundă la întrebări.

Cunoscut drept un apropiat al lui Florin Cîțu, Vîlceanu a precizat că în momentul în care va primi ceva oficial, atunci va vorbi despre acest lucru.

„Eu am văzut numai ştiri pe surse, nu am văzut nicio declaraţie oficială. Eu sunt secretar general al PNL, nu discut pe comunicate de presă, pe ştiri pe surse, eu discut numai pe documente oficiale. Nu am nicio solicitare de convocare a unui Birou Permanent Național sau Executiv, astăzi. Dacă voi avea, sigur voi convoca ședința”, a subliniat secretarul general al liberalilor și ministru al Proiectelor Europene, înainte să intre în sediul PNL din Modrogan.

Întrebat, concret, dacă lui Florin Cîțu i s-a cerut de către cei patru prim-vicepreședinți să facă un pas în spate, Vîlceanu a confirmat. „Asta i s-a cerut, în caz contrar urmând a fi demarată o procedură pe care nu am văzut-o, nu există niciun document”, a spus el, menționând că Florin Cîțu a cerut explicații privind motivul pentru care i s-a cerut demisia.

„Președintele PNL a spus «OK, ați spus partea voastră de adevăr, trebuie să îmi spun și eu partea mea de adevăr» și a cerut o explicație, să îi spună care sunt nemulțumirile”, a menționat Vîlceanu.

Cu referire la documentul prin care mai multe filiale județene i-ar fi cerut demisia lui Florin Cîțu și despre implicarea președintelui Klaus Iohannis în demers, secretarul general al PNL a afirmat că „foarte mulți colegi” liberali i-au spus că au fost contactați să semneze documentul împotriva lui Florin Cîțu, spunându-li-se că „președintele este de acord”.

„Lucru pe care l-am confruntat ieri (n.red. în ședința cu cei patru prim-vicepreședinți liberali). Și răspunsul a fost «Ce, tu nu știi cum se strâng semnături?». Eu am fost șocat”, a mai spus Vîlceanu, apoi a intrat în sediul PNL din Modrogan.

