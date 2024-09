„Am vrut ca aceasta să fie prima mea vizită”, a spus Cameron în timpul discuţiilor sale cu Zelenski, conform unui video publicat de preşedinţia ucraineană.

„Ceea ce vreau să spun aici este că vom continua să vă oferim sprijinul moral, diplomatic, economic, dar mai presus de toate militar, de care aveţi nevoie, nu numai anul acesta şi anul viitor, ci atât timp cât va fi fi necesar”, a spus oficialul britanic, care a preluat luni postul de ministru de externe.

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



