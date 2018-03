De ce face Cosette Chichirău transmisiuni live pe Facebook din Parlament, de la ședințe sau conferințe. Vrea să arate cum se comportă aleșii în mediul lor. Așa a intrat și în conflictul cu senatorul PSD Șerban Nicolae, dar nu s-a lăsat descurajată. Chiar adversari politici din PSD au felicitat-o pentru determinare.

Deputatul USR și-a făcut un brand personal din transmisiunile în direct pe care le face pe pagina sa de Facebook. Cel mai celebru a fost cel în care a intrat în conflict cu senatorul PSD Șerban Nicolae, care s-a viralizat în scurtă vreme.

„Au fost extrem de populare. Cred că am ajuns la 5 milioane de vizualizări în total pe clipurile din Parlament și cu reach la 12 milioane, deci au fost absolut virale. Oamenii vor să vadă ce se întâmplă acolo și îmi transmit mesajul că chiar erau foarte interesați să vadă cum se petrec lucrurile și ce se întâmplă acolo, cum se comportă oamenii. Probabil, în timp, oamenii se vor feri și se vor comporta diferit când știu că sunt filmați, chiar informal. Dar, deocamdată, asta nu s-a întâmplat și încă voi mai avea ocazia să transmit, să arăt ce se întâmplă. Practic, fără distanță. Pentru că dumneavoastră jurnaliștii aveți acces, nu peste tot, dar aveți acces, dar este o oarecare distanță. Și, în plus, puteți fi amenințați și dați afară. Pe când eu, având calitatea de deputat, filmez din perspectiva unui coleg și filmez mai de aproape”, a spus Cosette Chichirău, la interviurile Libertatea Live.

Nu toată lumea vede cu ochi buni ce face deputata. Însă nu se oprește fiindcă a fost felicitată chiar de adversarii săi politici.

„Unii oamenii spun că nu este bine, nu este politicos ceea ce fac, alții sunt bucuroși că fac acest lucru și îmi spun că este o dovadă de curaj. Până la urmă, și eu consider că, în acele momente când România era într-o stare foarte gravă cu legile justiției, eu am decis să nu mă ascund în costumul de deputat. Pentru că, până la urmă, trebuie să iei o decizie dacă să aperi valorile în care crezi cu toate mijloacele disponibile. Și aveam opțiunea să spun că eu sunt deputat și trebuie să mă comport ca un deputat și să stau în banca mea, dar consider că, din punct de vedere moral, ar fi fost un eșec. Și atunci, am făcut niște sacrificii personale de imagine, pentru un anumit segment al electoratului, ca să lupt realmente pentru ce cred eu că este corect. Și ați fi poate surprinsă, dar unii colegi din PSD au venit la mine și mi-au spus, chiar dacă suntem dușmani politici – «îmi place de tine pentru că lupți pentru ceea ce crezi». Ești autentică și, deși lupta este împotriva noastră, se vede că pui suflet”, a mai spus Cosette Chichirău.

