Revizuirea negativă a previziunilor vine la doar trei luni după ce Barry Callebaut anunțase planuri pentru o revenire la o creștere economică. Cauzele principale identificate sunt scăderea prețurilor la cacao, supracapacitatea industriei și riscurile de întrerupere a aprovizionării, legate de războiul din Iran.

CEO-ul Hein Schumacher, numit în funcție în ianuarie, a recunoscut joi că Barry Callebaut are o „poziție de piață fără egal” și oportunități fundamentale de creștere, dar a avertizat asupra unei „perioade turbulente” pentru industrie.

„În prima jumătate a anului fiscal, prețurile boabelor de cacao au scăzut, ceea ce este încurajator pentru dinamica viitoare a pieței ciocolatei și susține generarea unui flux de numerar solid” a declarat Schumacher.

Cu toate acestea, el a subliniat că „viteza unică a scăderii pieței, combinată cu o piață supracapacitară competitivă, scăderi ale volumelor și întreruperi ale aprovizionării” au influențat negativ performanța EBIT și au determinat ajustarea perspectivei de profitabilitate.

„Ne concentrăm pe restaurarea volumelor și pe conducerea pieței către creștere”, a adăugat el.

Impactul asupra pieței bursiere a fost imediat. Acțiunile Barry Callebaut au scăzut joi cu până la 17%. Conform CNBC, în jurul orei 14.30 la Londra (9.30 ET), titlurile companiei erau în declin cu 15,8%.

Prețurile la cacao au înregistrat o scădere de 0,72% miercuri, ajungând la 3.537,28 dolari pe tonă. Deși au crescut ușor în ultima săptămână, prețurile la cacao au scăzut cu 41,6% de la începutul anului 2026 și cu 57,6% în ultimele 12 luni, conform datelor Trading Economics.

Restricțiile de aprovizionare cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz au contribuit la fluctuațiile prețurilor la cacao, dar recoltele mai bune față de anii anteriori au limitat costurile. Această combinație de factori complică perspectivele pentru piața ciocolatei și industria globală a produselor din cacao.

De ce Nicușor Dan nu a participat la priveghiul pentru Mircea Lucescu și a evitat Arena Națională: „Am fost impresionat”
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Lufthansa închide divizia CityLine: zborurile către România, afectate de retragerea a 27 de aeronave din cauza crizei de combustibil
Știri România 16 apr.
Lufthansa închide divizia CityLine: zborurile către România, afectate de retragerea a 27 de aeronave din cauza crizei de combustibil
Procesul în care Cristian Radu, primarul din Mangalia, e judecat pentru luare de mită și spălare de bani poate începe, a decis Tribunalul Constanța
Știri România 16 apr.
Procesul în care Cristian Radu, primarul din Mangalia, e judecat pentru luare de mită și spălare de bani poate începe, a decis Tribunalul Constanța
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Adevarul.ro
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Fanatik.ro
Transfer-șoc! Fostul star de la FCSB, aproape să semneze
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Stiri Mondene 16 apr.
Cum au apărut Cristina Spatar și soțul ei în Egipt, după ce s-a spus că au probleme în căsnicie
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Stiri Mondene 16 apr.
Cine e regizorul român care deține peste 70 de mașini, dintre care 32 de epocă. Din colecția sa face parte și mașina lui Benny Andersson de la trupa ABBA
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
ObservatorNews.ro
Carburanţii, mai ieftini cu un leu, temporar. Când se vor scumpi iar
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Mediafax.ro
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai, unul dintre tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva
KanalD.ro
VIDEO El este preotul care a sfârșit carbonizat în locuința sa din Onești. A reușit să iasă din casă la timp, dar s-a întors crezând că a uitat ceva

Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
Politică 16 apr.
Ilie Bolojan anunță planurile pentru 1.500 de companii de stat: TAROM și CFR intră în redresare, iar CFR Marfă și Petrotrans vor fi lichidate
România negociază la Washington datoria de 600.000.000 de euro către Pfizer: Alexandru Nazare și Alexandru Rogobete vor să convertească amenda în medicamente
Politică 16 apr.
România negociază la Washington datoria de 600.000.000 de euro către Pfizer: Alexandru Nazare și Alexandru Rogobete vor să convertească amenda în medicamente
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Fanatik.ro
Problemele medicale cu care se confruntă o cunoscută tenismenă. A decis să nu mai ascundă nimic
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi