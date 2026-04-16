Revizuirea negativă a previziunilor vine la doar trei luni după ce Barry Callebaut anunțase planuri pentru o revenire la o creștere economică. Cauzele principale identificate sunt scăderea prețurilor la cacao, supracapacitatea industriei și riscurile de întrerupere a aprovizionării, legate de războiul din Iran.

CEO-ul Hein Schumacher, numit în funcție în ianuarie, a recunoscut joi că Barry Callebaut are o „poziție de piață fără egal” și oportunități fundamentale de creștere, dar a avertizat asupra unei „perioade turbulente” pentru industrie.

„În prima jumătate a anului fiscal, prețurile boabelor de cacao au scăzut, ceea ce este încurajator pentru dinamica viitoare a pieței ciocolatei și susține generarea unui flux de numerar solid” a declarat Schumacher.

Cu toate acestea, el a subliniat că „viteza unică a scăderii pieței, combinată cu o piață supracapacitară competitivă, scăderi ale volumelor și întreruperi ale aprovizionării” au influențat negativ performanța EBIT și au determinat ajustarea perspectivei de profitabilitate.

„Ne concentrăm pe restaurarea volumelor și pe conducerea pieței către creștere”, a adăugat el.

Impactul asupra pieței bursiere a fost imediat. Acțiunile Barry Callebaut au scăzut joi cu până la 17%. Conform CNBC, în jurul orei 14.30 la Londra (9.30 ET), titlurile companiei erau în declin cu 15,8%.

Prețurile la cacao au înregistrat o scădere de 0,72% miercuri, ajungând la 3.537,28 dolari pe tonă. Deși au crescut ușor în ultima săptămână, prețurile la cacao au scăzut cu 41,6% de la începutul anului 2026 și cu 57,6% în ultimele 12 luni, conform datelor Trading Economics.

Restricțiile de aprovizionare cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz au contribuit la fluctuațiile prețurilor la cacao, dar recoltele mai bune față de anii anteriori au limitat costurile. Această combinație de factori complică perspectivele pentru piața ciocolatei și industria globală a produselor din cacao.

