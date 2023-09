Popica a declarat joi, 28 septembrie, că nu știa despre flagrantul delict organizat în cazul lui Buzatu, în care a fost implicat socrul său, Emil Savin, cunoscut ca Farmazon, cu care spune că nu mai vorbește acum.

„Nu am vrut să comentez și nu am vrut să fiu implicat în această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, asupra mea, personal, asupra familiei mele și aici mă refer la soția, la copilul meu, dar și asupra organizației județene PSD Vaslui”, a spus Eduard Popica.

„Aș vrea să vă relatez, de la bun început, că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui, de 20 de ani, am crescut, m-am dezvoltat și aș putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment nu regretabil, sfâșietor pentru mine, ca persoană, și de aceea, am acceptat să dau o astfel de declarație, pentru că ultimele știri care au apărut cu privire la persoana mea, efectiv, m-au distrus”, a continuat ginerele denunțătorului lui Buzatu.

„Oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire poate că i-ar fi dat de înțeles să se ferească”

Întrebat dacă a știut despre ce urmează să i se întâmple președintelui Consiliului Județean Vaslui, Popica a răspuns: „Nu am știut nicio secundă despre absolut nimic și, în primul rând, din punct de vedere moral, consider că oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire, poate că nu i-ar fi spus domnului președinte, dar poate că i-ar fi dat de înțeles să se ferească. Mai mult decât atât, din punct de vedere juridic, astfel de acte se fac între denunțător și organul de anchetă penală fără a avea și alte persoane implicate sau care să știe despre aceste aspecte”.

Recomandări CLEMENȚĂ PENTRU FUGARI. Condamnat la 11 ani de închisoare, un traficant de minore fugar a fost prins și a dispărut din nou, când s-a decis judecarea în libertate

De asemenea, întrebat ce a vorbit cu socrul lui despre cele întâmplate, deputatul a precizat că nu vorbește cu Farmazon.

„Nu mi-a spus nimic, nu vorbesc cu el. Mi-a spus doar că îi pare rău pentru ceea ce ne-a făcut”, a afirmat Eduard Popică, adăugând că lui Dumitru Buzatu îi transmite „să fie tare acolo unde este și să-i dea Dumnezeu multă sănătate”.

„E greu. Mai mult decât cariera politică, eu am pierdut un prieten și acest lucru contează pentru mine cel mai mult”, a mai spus Popica.

Declarațiile sale vin în contextul în care joi are loc o ședință în care Paul Stănescu, secretar general al PSD, se întâlnește cu primarii și parlamentariii social-democrați din Vaslui ca să discute despre arestarea lui Dumitru Buzatu. La ședință participă și Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, care va fi numit interimar la conducerea PSD Vaslui în locul lui Dumitru Buzatu.

Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant delict de procurorii DNA, în seara zilei de 22 septembrie, în timp ce primea o mită de 1,25 de milioane de lei, echivalentul a 250.000 de euro, de la Emil Savin, denunțător în acest caz.

Buzatu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, exclus din PSD și suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui.