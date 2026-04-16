Diana Buzoianu și Cynthia Paun cer ANPC și primăriilor să dea jos panourile anticezariană

„Femeile nu au nevoie de pseudo-știință vândută pe panouri publicitare. Au nevoie de servicii publice decente”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Conform acesteia, panourile încalcă legislația privind publicitatea și sănătatea. Împreună cu senatoarea USR Cynthia Păun, care a semnalat public problema, Buzoianu a transmis că „panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spațiul public” și că „există prevederi clare cu amenzi care se pot aplica”.

„Legea e lege pentru toți și când o încalci trebuie să urmeze consecințe”, a punctat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a reiterat importanța respectării legii și a protejării drepturilor femeilor: „Au nevoie de sfaturi ale unor profesioniști reali, de autorități care le protejează drepturile. În anul 2026 trebuie să se înțeleagă clar că legea e lege pentru toți”.

Reacția Colegiului Medicilor: „Mesaje lipsite de fundament științific”

Colegiul Medicilor din România (CMR) a intervenit, subliniind că informațiile de pe panouri sunt nefondate științific.

„Nașterea prin operație cezariană reprezintă, în numeroase cazuri, o intervenție medicală salvatoare de viață, atât pentru mamă, cât și pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare. Este adevărat că România înregistrează un număr crescut de operații cezariene, dar acest fenomen este în concordanță cu trendul european și global”, se arată în comunicatul CMR.

Cine se află în spatele campaniei?

O investigație realizată de Snoop a scos la iveală că panourile sunt opera Fundației Corporate Transparency, cunoscută pentru promovarea teoriilor conspiraționiste. Această organizație a fost implicată în trecut în campanii similare, inclusiv una din 2024, în care liderul spiritual Dalai Lama era calomniat.

Liderul fundației, Radu Cătălin Grădinaru, a confirmat implicarea, promițând clarificări oficiale după „valul de reacții apărut în presă”.

Grădinaru, ospătar și asistent de brokeraj, controlează fundația alături de Florin Ghencea, crainicul echipei FCSB. Deși organizația are o structură minimală, investigațiile sugerează că aceasta beneficiază de resurse financiare semnificative, utilizate pentru campanii publicitare ample, profitând și de conexiunile soției lui Grădinaru, fostă directoare la ANAF.

