IICCMER acuză promovarea cultului personalității

Motivul este promovarea cultului persoanelor vinovate de infracţiuni grave, conform articolului 5 din O.U.G. nr. 31/2002. Acţiunea vine ca urmare a declaraţiilor controversate ale Dianei Şoşoacă în Parlamentul European, unde a lăudat politica externă a fostului dictator Nicolae Ceauşescu.

Conform sursei citate, IICCMER consideră că astfel de manifestări nu sunt simple exerciţii de nostalgie, ci simptome ale unei gândiri periculoase. Instituţia subliniază importanţa sancţionării ferme a promovării unor astfel de idei, atât prin reacţia societăţii civile, cât şi prin atitudinea responsabilă a instituţiilor.

Intervenţia Dianei Şoşoacă în Parlamentul European

În data de 11 februarie 2025, Diana Şoşoacă a avut o intervenţie de aproximativ 90 de secunde în plenul Parlamentului European. În cadrul acesteia, ea a criticat sancţiunile primite anterior şi a acuzat conducerea UE de acţiuni care au dus la crime în pandemie.

„Vorbiţi aici (n. red.- în plenul Parlamentului European) pentru prima dată despre creştini, dar când am ridicat icoana în Plenul Parlamentului European, m-aţi sancţionat. Când am vorbit şi am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acţiuni care au dus la crime în pandemie, din nou m-aţi sancţionat”, a declarat Diana Șoșoacă.

Ea a continuat prin a critica politica externă a UE şi a sugerat colegilor să se inspire din strategiile lui Nicolae Ceauşescu: „Vreţi strategii? Vă dau un sfat. Uitaţi-vă la politica lui Nicolae Ceauşescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Dictator, dictator, dar a avut cea mai bună politică externă. A reuşit să pună la aceeaşi masă Israelul şi Palestina şi a adus pacea în regiune”.

Reacţia IICCMER şi implicaţiile legale

IICCMER consideră că declaraţiile Dianei Şoşoacă încalcă prevederile articolului 5 din OUG nr. 31/2002. Acest articol prevede pedepse cu închisoare de la 3 luni la 3 ani pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de infracţiuni grave sau a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Potrivit sursei citate, IICCMER argumentează că mesajul transmis de Şoşoacă este de natură să promoveze cultul personalităţii lui Ceauşescu. Instituţia subliniază caracterul admirativ al declaraţiilor şi încurajarea celor prezenţi de a-l lua drept exemplu pe fostul dictator.

În plus, IICCMER consideră că este îndeplinită şi condiţia ca atitudinea de admiraţie faţă de fostul dictator să fie sistematică. Instituţia susţine că idei similare au mai fost promovate în spaţiul public şi cu alte ocazii de către europarlamentară.

Implicaţii pentru libertatea de exprimare şi memoria istorică

Cazul ridică întrebări importante despre limitele libertăţii de exprimare în contextul memoriei istorice. Pe de o parte, există necesitatea de a proteja dreptul la libera exprimare, chiar şi în cazul opiniilor controversate. Pe de altă parte, promovarea unor figuri asociate cu regimuri totalitare poate fi considerată periculoasă pentru democraţie.

Acţiunea IICCMER subliniază importanţa menţinerii unei atitudini critice faţă de trecutul comunist al României. Instituţia încearcă să prevină normalizarea sau glorificarea unor perioade istorice marcate de represiune şi încălcări ale drepturilor omului.

