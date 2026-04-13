Tisza se revarsă! – acesta a fost scandarea auzită în noaptea alegerilor, după victoria partidului Tisza cu două treimi de voturi și felicitările lui Viktor Orbán, în timp ce Péter Magyar a urcat pe scenă în Piața Batthyány – cu Parlamentul în fundal. El a început prin a spune: „Tisza și Ungaria au câștigat aceste alegeri. Nu cu puțin, ci cu mult. Cu mult. Împreună am înlocuit regimul Orbán, am eliberat Ungaria și ne-am recuperat patria.”

„Ne-ați dat puterea de a construi o patrie funcțională pentru fiecare maghiar.”

Potrivit lui Péter Magyar, voturile a 3,3 milioane de oameni care au votat pentru ei reprezintă două treimi din susținere. Apoi, el a mulțumit familiei sale, membrilor de partid, celor cincizeci de mii de voluntari, activiștilor și tuturor celor care susțin Tisza. El a menționat:

„Ungaria a făcut istorie astăzi!”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE