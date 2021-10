DNA a confirmat pentru sursa citată că a început urmărirea penală doar cu privire la faptă, iar în acest moment nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Procurorii precizează că strâng probe pentru a stabili viitorul parcurs al dosarului.

„Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs o faptă ce ar intra sub incidenţă penală”, a mai transmis DNA.

Pe 28 septembrie, Departamentul de Luptă Antifraudă a sesizat DNA privind proiectul „Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural”, proiect care i-a aparținut lui Dan Barna și soției sale înainte de a intra în politică.

În replică, Dan Barna susţinea, într-o postare pe Facebook, că decizia este una politică și vine pentru a distrage atenția de la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

„Oricât se va strădui DLAF, o instituție aflată în subordinea premierului, să taie în segmente verificarea activității mele pentru a plasa știri negative la fiecare moment politic sau electoral important, premierul Cîțu tot nu va recâștiga sprijinul USR PLUS”, spunea Dan Barna.

