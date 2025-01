Jake și Logan Paul au debutat în box în 2018, la Manchester. Au strâns sume impresionate până acum. Și-au achiziționat ceasuri scumpe cu banii pe care i-au câștigat, însă nu anticipau, sub nicio formă, necazul pe care l-au trăit, recent, pe un aeroport.

„Am vești oribile, Jake. Ceasul pe care mi l-ai făcut cadou a fost furat la aeroport. Am motive să cred că cineva mi-a deschis geanta în timpul controlului TSA și l-a luat de acolo. Nu vreau să arăt cu degetul, dar nenorociții ăia sigur l-au luat, presupus, în opinia mea. De fapt, două ceasuri, Jake. Celălalt a fost un nenorocit de Patek de 250.000 de dolari”, a anunțat Paul Logan.

„Mi-a fost furat și mie un ceas anul acesta. Richard Mille-ul negru. Am plătit 317.000 de dolari, dar valorează 550.000. Nu știu de unde mi-a fost furat. Am zburat în șase locuri diferite în trei zile și, când am ajuns la ultima destinație, voiam să-l pun pentru cină și era dispărut. Sincer, nu știu care dintre cele șase locuri e de vină, e prea greu de spus”, a fost replica lui Jake.

După calculele fraților, li s-au furat ceasuri în valoare de aproape un milion de dolari (680.000 de lire sterline).

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News