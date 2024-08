Accidentul s-a produs duminică, 11 august. Micuții călătoreau în jeepul condus de tatăl lor, când mașina s-a ciocnit cu un alt vehicul.

Impactul a fost atât de puternic, încă jeepul s-a răsturnat, iar micuții au fost aruncați din mașină!

O filmare de la fața locului îi arată pe cei doi copii, în scutece, mergând de-a bușilea pe mijlocul autostrăzii, în timp ce tatăl lor și un alt bărbat aleargă spre ei.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

#WATCH: Shocking video captures toddlers in diapers on a Texas highway after being ejected from a Jeep that flipped several times in a two-car crash on the East Freeway in Freeport, Texas. pic.twitter.com/sDv0eDreYK