Accidentul a avut loc în localitatea Vânători, din județul Mureș, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, iar maşina a ieşit de pe carosabil și s-a lovit de parapetele de pe marginea drumului.

În urma impactului, doi adulţi şi doi copii au fost răniţi. Unul dintre copii, în vârstă de aproximativ 2 ani, a fost grav rănit, fiind încadrat în cod roşu medical şi preluat de un elicopter SMURD.

Al doilea copil, care are un an, nu are leziuni grave.

Cei doi adulţi au fost, de asemenea, duşi la spital, fiind evaluaţi şi incluşi în categoria cod galben medical, au transmis oficialii ISU Mureş.

