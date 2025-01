Teribilul accident a avut loc pe 19 octombrie 2024 pe aerodromul Viladamat din Girona, titrează Daily Mail. Antreprenorul spaniol Xavi Caballol, în vârstă de 49 de ani, și partenera sa, Alba Serch, au surprins clipa în care motorul avionului privat s-a blocat în timpul unei manevre iar aeronava a intrat în picaj liber. Ea s-a izbit violent de pământ de la aproximativ 50 de metri altitudine.

#avion #volar #ulm #vida #viral ♬ sonido original - Xavi Caballol @xavi.caballol El video del accidente que ha cambiado nuestra vida. Hemos decidido compartir este video, a pesar de ser traumático para nosotros. Lo subimos con la finalidad de ayudar a pilotos y futuros pilotos a prevenir accidentes. Nos venden que la aviación ultraligera es muy segura y por experiencia afirmo rotundamente que no lo es. Es un mundo precioso que yo reservaría para pilotos comerciales y privados con muchas horas de vuelo y experiencia. En mi caso había practicado este tipo de maniobras cientos de veces y nunca me ocurrió entrar en pérdida de esta forma tan violenta y caer como una piedra. No sé si fue por una corriente descendiente, una térmica, un cambio de viento repentino ya que teníamos viento muy laminar… no lo sé. Lo que si sé es que jamás volveré a volar, aunque tengo mi licencia de piloto. Sirva este video también para callar las bocas que no tienen ni idea de aviación y escriben barbaridades inventadas sobre el accidente. Dios os proteja como nos protegió a nosotros 🙏🏻 #aviation

Urmările au fost devastatoare. Amândoi au suferit răni grave, oase și vertebre rupte, care i-au lăsat în scaune cu rotile. Pilotul a suferit și o fractură de craniu, cu pierderea mobilității unei părți a feței.

„Practicasem de sute de ori acest tip de manevră și nu mi s-a întâmplat niciodată să mi se blocheze într-un mod atât de violent și să cad ca o piatră. Nu știu dacă a fost din cauza unor curenți descendenți sau a unei schimbări bruște a direcției…nu știu. Ceea ce știu este că nu voi mai zbura niciodată”, a declarat Xavi.

Cei doi fac eforturi uriașe să învețe să meargă din nou, cu ședințe intensive de recuperare și fizioterapie. Cuplul era recunoscut pe rețelele de socializare prin stilul de viață luxos și vacantele excentrice pe care le practicau. Acum, ei sunt recunoscători pentru un singur lucru: pentru viața lor.

„Întotdeauna am fost foarte egoiști și concentrați pe noi înșine, dar această experiență ne-a făcut să empatizăm mai mult cu oamenii, ne-a trezit sentimentul de a-i ajuta pe ceilalți. Suntem veșnic recunoscători pentru această a doua șansă”, a mai declarat pilotul pentru sursa citată.

Cei doi au decis să publice videoclipul în speranța că alți piloți vor învăța ceva din tragedia lor și că vor putea preveni viitoare accidente.

