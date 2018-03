Doina Gradea este chemată la Comisia de cultură, după difuzarea interviului cu Sebastian Ghiță la TVR, în emisiunea prezentată de Ionuț Cristache. Directorul interimar al televiziunii publice este așteptat să se prezinte pe 20 martie, în fața comisiei.

„Am trimis o invitaţie doamnei director interimar pentru ca marţi, 20 martie, ora 12:00, să fie prezentă la audieri în faţa membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghiţă a fost difuzat de patru televiziunii în acelaşi timp. Pe noi nu ne interesează că celelate televiziuni au dat interviul. Este dreptul lor să îşi facă politica editorială cum cred de cuvinţă. În schimb, TVR este o instituţie plătită din bani publici, din banii românilor şi nu ni se pare, cel puţin, etic, moral, deontologic, ca la oră de prime time să difuzezi un interviu cu o persoană urmărită internaţional, pe numele căreia ÎCCJ a emis un mandat de arestare, o persoană care este fugită din ţară şi pentru aducerea ei în România pentru a răspunde instituţiilor statului, statul român consumă bani, timp şi energie”, a declarat preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, Gigel Ştirbu, pentru Mediafax.

Interviul acordat de Sebastian Ghiță lui Ion Cristoiu, pentru Evenimentul zilei, a fost difuzat simltan de patru televiziuni: Antena 3, România TV, B1 TV și TVR. La televiziunea publică, interviul video a fost difuzat în cadrul emisiunii lui Ionuț Cristache.

De cealaltă parte, Ionuț Cristache a scris pe Facebook că nu TVR a decis difuzarea interviului cu Sebastian Ghiță, ci el. „Eu am decis, pentru că am deplina libertate editorială”, a precizat Cristache.

Totodată, Dorina Rusu, membru CNA, a anunțat joi că va face o autosesizare după difuzarea interrviului pe cele patru posturi de televiziune.

„Ca simplu cetățeanu mi s-a părut destul de slab interviul. Ca membru CNA, am observat că încalcă legislația audiovizuală și am să fac o autosesizare. Evident că este decizia lor editorială de a difuza interviul, dar nu pot să nu remarc felul în care cele patru televiziuni au hotărât să difuzeze în același timp un interviu înregistrat. Consider că felul în care televiziunile au făcut asta face parte dintr-o mare operațiune de manipulare. Cel mai grav din ce s-a întâmplat aseară mi se pare ce a făcut televiziunea publică. Să intre în acest joc al manipulării, în această operațiune de manipulare, mi se pare foarte grav. Mi se pare că TVR a decăzut enorm dacă a ajuns să facă așa ceva”, a spus Dorina Rusu, potrivit Pagina de media.

Sebastian Ghiță i-a acordat lui Ion Cristoiu primul interviu de la fuga sa în Serbia.

FOTO: Business Magazin