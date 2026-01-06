În anii 2000, pe vremea fostului lider Hugo Chavez, regimul din Venezuela a expropriat activele mai multor companii petroliere străine care au refuzat să predea controlul operaţional către compania de stat PDVSA.

Unele companii, precum Chevron, au ales să rămână în Venezuela prin parteneriate cu PDVSA, în timp ce Exxon Mobil şi ConocoPhillips au părăsit țara din nordul Americii de Sud şi au recurs la arbitraj internaţional.

Sâmbătă, la scurt timp după capturarea şi înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro de către forţele speciale americane, liderul republican de la Casa Albă Donald Trump a susținut că marile companii americane sunt pregătite să revină în Venezuela şi să investească în relansarea sectorului petrolier al țării.

Oficiali americani de rang înalt au discutat recent cu directorii din industrie și le-au transmis că, într-un scenariu fără Maduro la conducere, companiile lor ar trebui inițial să investească pentru refacerea industriei petroliere a Venezuelei, după care să ia în calcul recuperarea datoriilor rezultate din exproprieri.

Costurile legate de investiții ar fi considerabile. ConocoPhillips încearcă de ani de zile să recupereze aproximativ 12 miliarde de dolari din naţionalizările din era Chavez, în timp ce Exxon Mobil solicită despăgubiri de circa 1,65 miliarde de dolari.

Revenirea marilor companii petroliere americane în Venezuela va depinde de modul în care conducerile, consiliile de administraţie şi acţionarii vor evalua riscurile reinvestirii într-o ţară cu un istoric politic şi economic instabil, subliniază sursele citate de Reuters.

ConocoPhillips monitorizează evoluţiile din țara sud-americană și consideră că este prematur să speculeze asupra unor viitoare investiţii, în timp ce Exxon Mobil nu comentează deocamdată subiectul.

În cazul unei reveniri în Venezuela, ar putea trece ani până la o creştere semnificativă a producţiei de petrol a țării. Deşi Venezuela deţine unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, producţia s-a prăbuşit în ultimele decenii din cauza managementului precar, lipsei investiţiilor şi sancţiunilor americane.

Membru fondator al OPEC, Venezuela produce doar 1,1 milioane de barili pe zi, echivalentul a circa 1% din oferta mondială, în condițiile în care în anii 1970 asigura peste 7% din producţia globală de petrol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE