Trump preia petrolul Venezuelei, dar costurile sunt uriașe

În pofida rezervelor sale considerabile de petrol, Venezuela produce doar în jur de 750.000-775.000 de barili pe zi, o scădere drastică față de recordul de 3,7 milioane de barili pe zi atins în 1997. Această scădere este cauzată de o lipsă cronică de investiții în infrastructura petrolieră.

Potrivit experților citați de ziarul spaniol El Mundo, pentru a aduce producția la 1,5 milioane de barili pe zi ar fi necesare investiții de 20-30 de miliarde de dolari. Totodată, doar reabilitarea rețelei de conducte, aflată într-o stare avansată de degradare, ar costa alte 20 de miliarde de dolari.

Arestarea lui Nicolás Maduro și preluarea controlului asupra industriei petroliere venezuelene de către Statele Unite marchează un moment crucial în istoria recentă a regiunii.

Petrolul venezuelean este de 10 ori mai scump ca în Arabia Saudită

Totuși, petrolul din Venezuela este dificil și costisitor de extras. Majoritatea resurselor se află în zona cunoscută drept „fâșia Orinoco”. Extracția unui baril poate costa până la 30 de dolari, de zece ori mai mult decât în Arabia Saudită. În plus, petrolul venezuelean are un conținut ridicat de sulf, ceea ce face procesul de rafinare și mai scump.

Președintele Donald Trump a anunțat recent investiții masive din partea companiilor americane pentru a revitaliza industria petrolieră venezueleană. Într-un discurs ținut după arestarea lui Nicolás Maduro pe 3 ianuarie 2026, Trump a subliniat importanța economică a acestei țări. Cu toate acestea, interesul petrolierelor internaționale rămâne scăzut.

Potrivit The Wall Street Journal, companii precum Chevron au fost reticente să investească, din cauza costurilor mari și a lipsei de stabilitate juridică.

„Este aproape asfalt”, a declarat Trump despre petrolul venezuelean, făcând aluzie la calitatea slabă a acestuia. Reconstrucția industriei petroliere ar necesita construirea unor instalații de tratare, fiecare cu un cost estimat la 20-30 de miliarde de dolari, un proces ce ar dura ani întregi și ar necesita un mediu de afaceri stabil și lucrători calificați.

Impactul asupra pieței globale de petrol

În prezent, piața mondială a petrolului este saturată. Statele Unite, Canada, Brazilia sau China pompează cantități semnificative de petrol, iar cererea globală nu crește suficient de rapid pentru a absorbi această ofertă. Potrivit estimărilor, echilibrul între cerere și ofertă nu va fi atins înainte de 2027.

Dacă marile consumatoare, precum China sau SUA, ar înceta să își mai mărească rezervele strategice, prețul barilului, care acum este de aproximativ 60 de dolari, ar putea scădea și mai mult. În acest context, impactul dispariției petrolului venezuelean ar fi, cel mai probabil, marginal.

Conform firmei de analiză a datelor Kpler, Venezuela exporta, în lunile octombrie și noiembrie 2025, între 750.000 și 775.000 de barili zilnic, dintre care doar 50.000 mergeau către Statele Unite, în cadrul unui acord special cu compania Chevron. Restul exporturilor, aproximativ 500.000-600.000 de barili pe zi, erau destinate în principal Chinei, în mare parte la prețuri reduse.

China este unul dintre principalii cumpărători ai petrolului venezuelean. Potrivit El Mundo, Beijingul achiziționează zilnic între 900.000 și 1 milion de barili de petrol peste necesarul său, în cadrul unei strategii de a acumula rezerve masive. Unele voci sugerează că această politică ar putea avea legătură cu o posibilă pregătire pentru o eventuală confruntare geopolitică, cum ar fi o invazie a Taiwanului.

Totuși, chiar dacă importurile de petrol venezuelean s-ar opri, China ar putea compensa deficitul prin achiziționarea de petrol din Rusia, care oferă adesea reduceri mai mari. Acest lucru arată că piața mondială a petrolului are în continuare flexibilitate, iar Venezuela rămâne, din păcate, irelevantă pentru echilibrul global al energiei.

Consecințe pentru aliații Venezuelei

În afară de China, Venezuela exportă o cantitate redusă de petrol către aliați precum Cuba, care primește în jur de 30.000 de barili pe zi, reprezentând aproximativ 30% din consumul său. Acest sprijin ar putea fi întrerupt, având în vedere atitudinea fermă a lui Trump față de regimul de la Havana.

Fără acest ajutor, regimul comunist cubanez ar putea întâmpina mari dificultăți economice, cu excepția cazului în care Mexic sau Rusia și-ar mări sprijinul, un scenariu considerat puțin probabil.

Consiliera AUR Carmen Dolhescu, declarată informator a Securității de instanță: a semnat informări despre rude și colegi de serviciu
Exclusiv
Știri România 16:00
Consiliera AUR Carmen Dolhescu, declarată informator a Securității de instanță: a semnat informări despre rude și colegi de serviciu
Peste 12.000 de oameni din Alba nu au curent electric de 24 de ore din cauza zăpezii
Știri România 15:57
Peste 12.000 de oameni din Alba nu au curent electric de 24 de ore din cauza zăpezii
Vedeta în vârstă de 60 de ani care a apărut de Revelion în costum de baie și haină de blană. Ține un pistol de jucărie argintiu în bikini
Stiri Mondene 15:31
Vedeta în vârstă de 60 de ani care a apărut de Revelion în costum de baie și haină de blană. Ține un pistol de jucărie argintiu în bikini
Gina Pistol a apelat la medicul estetician: „Revin cu rezultatul final". Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar
Stiri Mondene 15:25
Gina Pistol a apelat la medicul estetician: „Revin cu rezultatul final”. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
