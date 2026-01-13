Decizie „cu efect imediat”

Doi oficiali ai Departamentului american al Apărării au precizat că, pe lângă eventuale lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune, Pentagonul ia în calcul și operațiuni cibernetice, precum și măsuri de contracarare a campaniilor psihologice.

Trump a anunțat luni introducerea taxei de 25% pentru mărfurile provenite din țări care fac comerț cu Iranul, în contextul în care organizațiile pentru drepturile omului afirmă că peste 600 de protestatari au fost uciși în decurs de trei săptămâni de manifestații antiguvernamentale.

„Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile realizate cu Statele Unite. Acest ordin este definitiv și fără drept de apel”, a transmis Donald Trump.

China rămâne principalul partener comercial al Iranului, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia și India.

Donald Trump și opțiunile privind Iranul

Între timp, ministrul iranian de externe a afirmat că Teheranul este dispus la dialog cu Washingtonul, dar a subliniat că țara sa este „pregătită pentru război”.

Potrivit surselor, echipa de securitate națională a lui Trump urmează să se reunească marți la Casa Albă pentru a analiza opțiunile privind Iranul, fără a fi clar dacă președintele va participa personal.

Donald Trump a declarat anterior că armata SUA evaluează „opțiuni foarte solide” de intervenție în cazul în care violențele împotriva protestatarilor vor continua.

Trump a mai susținut că liderii iranieni l-au contactat pentru negocieri, dar a avertizat că Statele Unite „ar putea fi nevoite să acționeze înainte de o întâlnire”.

Între timp, nemulțumirea populației provocată de deprecierea monedei naționale și de gestionarea defectuoasă a economiei a evoluat într-o criză majoră de legitimitate pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.