Pe fondul avertismentelor lui Donald Trump cu privire la o intervenție în Iran în sprijinul protestatarilor, Mohammad Bagher Ghalibaf a amenințat Statele Unite și Israelul cu o ripostă militară.

„În cazul unui atac asupra Iranului, atât teritoriul ocupat (Israel – n.r.), cât și toate centrele de transport maritim, bazele și navele militare americane din regiune vor deveni țintele noastre legitime”, a susținut șeful Parlamentului iranian.

Mohammad Bagher Ghalibaf, considerat un reprezentant al aripii dure a regimului de la Teheran, a transmis totodată mulțumiri poliției și Gardienilor Revoluției pentru „fermitatea” arătată în fața protestatarilor.

În timp ce regimul islamic se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări de la instaurarea sa în Iran în 1979, preşedintele american Donald Trump a transmis sâmbătă că cetățenii iranieni „aspiră la libertate” și că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”.

Reza Pahlavi, fiul ultimului şah al Iranului, detronat de Revoluţia islamică din 1979, a declarat la rândul lui că Donald Trump este „gata să ajute” protestatarii din Iran, în condițiile în care mișcarea de contestare s-a extins în toată ţara.

„Nu părăsiţi străzile. Inima mea este alături de voi. Ştiu că în curând voi fi alături de voi”, a mai spus Pahlavi, susținând totodată că regimul ayatollahului suprem Ali Khamenei „se confruntă cu o gravă penurie de mercenari pentru a face faţă milioanelor de oameni din stradă”.

Numărul manifestanţilor ucişi în Iran a crescut semnificativ duminică, ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, evocând un bilanț de cel puţin 192 de morţi.

