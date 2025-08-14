În cadrul unui interviu acordat lui Brian Kilmeade de la Fox News Radio, Trump a spus că, la întâlnirea cu Putin, va reprezenta interesele celor afectați de războiul din Ucraina: „Ei bine, voi merge acolo și voi reprezenta o mulțime de oameni, în special pe cei care sunt uciși în mod inutil, cum ar fi 5.000 până la 7.000 de soldați pe săptămână. Nu sunt americani, dar sunt vieți, sunt suflete”

Întrebat dacă există posibilitatea ca summitul să se încheie cu un eșec, liderul de la Casa Albă a afirmat:„Există o șansă de 25% ca această întâlnire să nu fie una de succes”.

În cadrul aceluiași interviu, liderul american a comparat summitul de mâine cu Vladimir Putin cu o „partidă de șah” și a explicat : „Această întâlnire pregătește terenul pentru a doua întâlnire. A doua întâlnire va fi foarte, foarte importantă, deoarece va fi întâlnirea în care se va ajunge la un acord”.

În cazul în care nu se înțelege cu liderul rus, Trump a spus că va continua să conducă SUA, precizând că a reușit să facă „America din nou măreață” în doar șase luni.

Dacă summitul se dovedește a fi un eșec, cel de-al 47-lea președinte al SUA a mai declarat și că e gata să impună sancțiuni suplimentare Rusiei: „Sigur, dacă nu se rezolvă”.

Recomandări Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Amintim că summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30 (22.30 ora României).

Președintele Rusiei va fi însoțit de Andrei Belousov, Anton Siluanov, Serghei Lavrov, consilierul său pe politică externă Iuri Ușakov și omul responsabil de negocierile cu administrația Trump, Kirill Dmitriev.

Astăzi, Vladimir Putin a ținut o ședință cu oficiali de rang înalt de la Kremlin, din guvern, armată și serviciile secrete pe tema întâlnirii pe care o va avea vineri, în Alaska, cu președintele american.

Înainte de ședință, liderul rus a declarat că își va informa acoliții despre „cum decurge procesul de negocieri privind criza ucraineană și cum decurg negocierile bilaterale cu delegația ucraineană”. „Și, în al doilea rând, vom discuta despre stadiul în care ne aflăm cu administrația americană, care depune eforturi destul de energice și sincere pentru a opri luptele și pentru a rezolva situația din Ucraina în interesul tuturor părților implicate în conflict”, a spus el.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE