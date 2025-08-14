„Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11.30 cu o discuţie între Vladimir Vladimirovici Putin şi Donald Trump”, a declarat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov. „Această conversaţie va avea loc în format faţă în faţă, desigur, cu participarea interpreţilor”, a adăugat el.

Potrivit lui Ușakov, „ordinea de zi se va referi în principal la reglementarea crizei ucrainene” și la abordarea „potenţialului uriaş neexploatat” al relaţiilor economice dintre Rusia şi Statele Unite.

Consilierul lui Vladimir Putin a evocat de asemenea ca teme de discuții „pacea, securitatea, chestiuni internaționale importante și cooperarea bilaterală”.

Întrevederea dintre Trump și Putin va fi urmată de o reuniune a delegaţiilor din cele două țări.

O conferință de presă comună este prevăzută pentru finalul întrevederii dintre Putin și Trump, care s-au întâlnit ultima dată la 16 iulie 2018, la Helsinki (Finlanda).

Putin va fi însoțit în Alaska de ministrul apărării Andrei Belousov și ministrul finanțelor Anton Siluanov, semn că vrea să discute unele aspecte de securitate și caută ridicarea sancțiunilor care îi afectează mașina de război și implicit regimul.

Donald Trump le-a spus liderilor europeni și președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că nu va discuta cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin despre „schimburi de teritorii”, așa cum anunțase anterior.

