„Astăzi (joi – n.r.), ca parte a pregătirilor pentru viitorul summit ruso-american din Alaska, Vladimir Putin a avut o întâlnire cu membri ai conducerii ruse, precum și cu reprezentanți ai guvernului și ai administrației prezidențiale”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Kremlinul a publicat imagini de la începutul întâlnirii. În imagini pot fi văzuți ministrul de externe Serghei Lavrov, fostul ministru al apărării Serghei Șoigu, actualul ministru al apărării Andrei Belousov, ministrul de finanțe Anton Siluanov, șeful Statului Major General, generalul Valeri Gherasimov, și alți oficiali de rang înalt, inclusiv șeful Serviciului Rus de Informații Externe, Serghei Narîșkin.

Înainte de ședință, Putin a declarat că își va informa acoliții despre „cum decurge procesul de negocieri privind criza ucraineană și cum decurg negocierile bilaterale cu delegația ucraineană”. „Și, în al doilea rând, vom discuta despre stadiul în care ne aflăm cu administrația americană, care depune eforturi destul de energice și sincere pentru a opri luptele și pentru a rezolva situația din Ucraina în interesul tuturor părților implicate în conflict”, a spus el.

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30 (22.30 ora României). Liderul rus va fi însoțit de Andrei Belousov, Anton Siluanov, Serghei Lavrov, consilierul său pe politică externă Iuri Ușakov și omul responsabil de negocierile cu administrația Trump, Kirill Dmitriev. Presa rusă vorbește despre o întâlnire față în față între Trump și Putin, urmată de o reuniune 5+5 și o conferință de presă comună la final.