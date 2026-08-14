Ministrul Petrolului, Bassem Khodeir, a declarat într-o conferință de presă că „exporturile au atins un ritm de două milioane de barili pe zi” de la 1 august, adică un total de 26 de milioane de barili până joi, 13 august.

Ministrul irakian a subliniat că acest volum a fost atins „pentru prima dată de la începutul crizei”, pe 28 februarie, când Israelul și Statele Unite și-au lansat ofensiva împotriva regimului de la Teheran, care a ripostat prin blocarea strategicei Strâmtori Ormuz, prin care trecea înainte de război aproximativ o cincime din hidrocarburile lumii.

Cu toate acestea, pragul de 2 milioane de barili pe zi de petrol exportat este la jumătate față de cel de dinainte de război.

Irakul exporta în medie 105 milioane de barili pe lună, în principal de la terminalul său petrolier din Basra, prin Strâmtoarea Ormuz.

Irakul a exportat peste 35 de milioane de barili de petrol prin Ormuz în iulie

Ali Nizar, directorul Organizației Naționale Irakiene pentru Comercializarea Petrolului (SOMO), a estimat într-un interviu acordat săptămâna trecută că Irakul a exportat „între 35,5 și 37 de milioane de barili” prin Strâmtoarea Ormuz în iulie.

Irakul, membru fondator al OPEC, a fost forțat de război să oprească producția la majoritatea câmpurilor sale petroliere, deoarece avea rezervoarele pline și nu mai putea livra din cauza perturbării transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Bagdadul a reluat apoi livrările cu camioane cisternă, via Siria, precum și printr-o conductă care leagă Irakul de portul turcesc Ceyhan. Șapte milioane de barili au fost transportați prin această conductă în luna iulie.

Harta rutelor prin Strâmtoarea Ormuz

Regimul din Iran revendică suveranitatea asupra acestei căi maritime strategice, dar Statele Unite și țările arabe din Golf nu sunt de acord. Această dispută a creat un sistem complicat de rute concurente, observă CNN.

Navele au cel puțin patru opțiuni pentru a traversa această cale navigabilă critică, în pofida blocadei impuse de Iran pe de o parte și de Statele Unite de cealaltă parte.

Înainte de război, aproximativ 100 de nave treceau prin strâmtoare în fiecare zi. De la începutul războiului, strâmtoarea a fost traversată de 3.371 de nave, sau 20% din traficul de dinainte de 28 februarie.

Rutele maritime din Strâmtoarea Ormuz Captură CNN
Rutele maritime din Strâmtoarea Ormuz Captură CNN

CNN menționează că există patru rute: iraniană, prerăzboi, întunecată/necunoscută și omaneză. Ruta prerăzboi este considerată periculoasă, deoarece Iranul a amplasat mine acolo. În același timp, regimul de la Teheran cere navelor să treacă prin ruta iraniană în schimbul unor taxe. Așa-zisa rută necunoscută sau întunecată este situată între ruta prerăzboi și cea omaneză, iar navele circulă pe acolo cu transponderele dezactivate pentru a evita să fie urmărite.

Din cele 3.371 de nave, 1.514 au traversat Strâmtoarea Ormuz pe ruta necunoscută, 1.338 – pe ruta iraniană, 287 – pe ruta pre-război și 232 – pe ruta omaneză.

În timp ce negocierile sunt în impas și regimul de la Teheran insistă să înalce dreptul internațional prin restricționarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, administrația Trump pregătește măsuri fără precedent pentru izolarea economică a Iranului.

„Vom aplica măsuri cum nu s-au mai văzut în istoria izolării economice a unei țări”, a declarat secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, subliniind că noile sancțiuni vor fi cunoscute începând cu săptămâna viitoare.

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