Ce a transmis Donald Trump

Conform Al Jazeera, Trump a afirmat că Statele Unite erau pregătite să dezlănțuie „teroare, putere și forță cum nu s-au mai văzut din al Doilea Război Mondial”, dar a fost solicitat de Iran și alte țări din Orientul Mijlociu să suspende atacurile. „Am fost rugați să ne oprim”, a explicat el, subliniind că discuțiile diplomatice au deschis calea către o posibilă rezolvare pașnică.

„SUA este pregătită să atace Republicii Islamice Iran, la niveluri de teroare militară, forță și putere nemaiîntâlnite de la al Doilea Război Mondial.

În ciuda acestui fapt, Iranul și alte țări din Orientul Mijlociu tocmai ni s-au cerut să amânăm orice atac, în măsura în care s-a convenit asupra perimetrelor unui acord.

Aceasta ar include DESCHIDEREA Imediată, Completă și Totală A STÂMTORIEI ORMUZ și încetarea amenințării nucleare a Iranului.

Pe baza acestei cereri, am fost de acord, pentru beneficiul viitor al LUMII și, de asemenea, pentru supraviețuirea unui Iran de succes și prosper, să anulez atacul, sub rezerva posibilității de a încheia rapid un ACORD. Țara Israel mi se alătură în acest angajament. Toată lumea se apucă de treabă.”

Iranul intensifică diplomația

În contextul tensiunilor ridicate, ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a purtat discuții telefonice cu oficiali de rang înalt din Turcia, Arabia Saudită și Pakistan.

Potrivit Al Jazeera, Iranul a avertizat că va răspunde decisiv oricărei agresiuni care îi amenință suveranitatea. În același timp, Teheranul a reiterat deschiderea către negocieri diplomatice.

Ministerul de Externe iranian a emis o declarație dură, acuzând SUA de încălcarea armistițiului în Strâmtoarea Ormuz. Oficialii iranieni susțin că Washingtonul folosește nave comerciale pentru a masca mișcări militare și că impune noi sancțiuni și blocade navale.

Reacția Arabiei Saudite

Axios și Associated Press au raportat că prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile SUA de a escalada atacurile asupra Iranului.

Într-o convorbire telefonică cu Trump, liderul saudit ar fi solicitat clarificări și a cerut dezescaladarea situației.

Surse citate de Axios afirmă că Arabia Saudită se teme de posibile represalii iraniene asupra infrastructurii energetice din regiune.

Mesaje ambigue din partea Teheranului

Mesajele transmise de oficialii iranieni sunt contradictorii, oscilând între deschiderea pentru dialog și pregătirea pentru o eventuală confruntare.

„Iranul este gata pentru o angajare diplomatică, dar își rezervă dreptul de a se apăra”, a subliniat Araghchi în discuțiile cu omologii săi.

De asemenea, forțele armate iraniene, inclusiv Gărzile Revoluționare Islamice, au transmis că sunt pregătite pentru un război de uzură, chiar și dincolo de granițele regiunii.

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