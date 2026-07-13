„Vom deveni gardienii strâmtorii”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat pentru Fox News, adăugând ca SUA au protejat până acum Ormuz fără nimic în schimb, dar că pe viitor ar trebui să fie „plătite” de alte națiuni.

„Vom fi plătiți pentru a o proteja. O sumă importantă; vrem doar să fim recompensați pentru toate acestea, pentru că ne-am expus trupele la pericol”, a declarat liderul republican de la Casa Albă.

„Preluăm controlul asupra strâmtorii“, a insistat Trump, în timp ce regimul islamic de la Teheran susține că această cale navigabilă este închisă până la „noi ordine”. Armata americană afirmă contrariul.

Pe de altă parte, Cartierul General Khatam al-Anbiya, responsabil cu planificarea și coordonarea operațiunilor militare comune ale forțelor armate iraniene, a avertizat luni că regimul de la Teheran nu va permite SUA să intervină în gestionarea Strâmtorii Ormuz.

„Orice încercare a armatei americane de a gestiona tranzitul prin strâmtoare în afara rutelor desemnate de Teheran și fără o coordonare cu forțele armate iraniene va fi puternic respinsă”, se arată într-un comunicat publicat de presa de stat de la Teheran.