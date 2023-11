Într-un vlog postat marți dimineața, pe YouTube, Dorian Popa începe prin a cere scuze fanilor lui pentru greșeala pe care a făcut-o. Pe 27 octombrie, el a fost depistat de polițiștii rutieri din Ilfov, în urma testării cu Drugtest, sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis canabis.

Analizele de sânge efectuate la Institutul Național de Medicină Legală au confirmat rezultatul Drugtest, mai exact faptul că Dorian Popa a consumat canabis înainte să urce la volan. „Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vlogurile mele.

Dorian Popa: „Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele”

„Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele.

Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube, care a strâns până la această oră peste 20.000 de vizualizări.

În continuare, Dorian Popa a explicat că are un șofer pe care se bazează atunci când merge la concerte prin țară, când el e mult prea obosit pentru a trece la volan. „Procesul meu idiot de gândire a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări programată de mult la care nu voiam să mă duc și știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi, Edi care m-a condus la toate concertele din țară și când am avut problema cu genunchiul și tot așa (…).

O greșeală flagrantă pe care mi-o asum. Deși eram lucid, încadrarea în lege era aceeași”, a mai spus Dorian Popa, care nu s-a ferit și a recunoscut că trece și printr-o perioadă mai delicată după despărțirea de Claudia Iosif, cunoscută drept Babs.

Dorian Popa recunoaște despărțirea de Babs

„Am simțit, poate mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă agitată cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică. Plus, un lucru din viața privată pe care nu am vrut să îl fac public, și anume despărțirea de Babs.

Toate astea m-au copleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar, repet, nu am nicio scuză”, a declarat Dorian Popa, conform Spynews.

„Polițiștii au fost surprinși de rezultat și mi-au spus că se așteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva”

În vlogul său, Dorian Popa a povestit și cum a decurs momentul când oamenii legii l-au testat, pe 27 octombrie. Artistul a așteptat 10 minute pentru rezultatul Drugtest, care a fost pozitiv. „Acele 10 minute au fost cele mai lungi din viața mea, minutele în care mi-am învățat lecția. Indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu îmi mai doresc să trec prin așa ceva dintr-o greșeală stupidă. Nu merit.

În momentele în care acele 10 minute au trecut, rezultatul a fost că în saliva mea există urme de canabis. Trebuie să vă recunosc, într-o notă ușor amuzantă, că și polițiștii au fost surprinși de rezultat și mi-au spus că se așteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să fie cocaină, probabil pentru că sunt o fire mai energică”, a mai dezvăluit Dorian Popa, căruia i-a fost reținut permisul auto, iar acum va răspunde penal pentru conducerea mașinii sub influența substanțelor interzise.