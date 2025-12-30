Situaţia ArcelorMittal Hunedoara

ArcelorMittal Hunedoara, care a oprit definitiv producţia în 2025, a semnat acest acord cu UMB Grup, condus de Umbrărescu.

Conform oficialilor companiei, „Finalizarea tranzacţiei preconizate rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor definitive ale tranzacţiei, aprobarea adunării generale a acţionarilor, obţinerea autorizaţiilor de reglementare şi îndeplinirea formalităţilor de mediu necesare, precum şi îndeplinirea altor formalităţi în pregătirea vânzării preconizate”.

În octombrie 2025, acţionarii companiei au votat oprirea permanentă a activităţilor de producţie, decizie influenţată de dificultăţile de piaţă, inclusiv creşterea preţurilor la energia electrică şi competiţia cu importurile la preţuri scăzute din afara Uniunii Europene.

Hunedoara, un judeţ cu o economie dependentă de industria grea, riscă să fie puternic afectată de această decizie, impactând furnizorii locali şi piaţa muncii.

Combinatul din Hunedoara, care în 2024 a raportat afaceri de 511 milioane de lei şi avea 477 de angajaţi, reprezenta un pilon al economiei locale.

Acum, aceste active sunt preluate de UMB Grup, consolidând poziţia lui Umbrărescu în sectorul construcţiilor.

Achiziţia Oţelul Roşu din Caraș-Severin

În 2024, Dorinel Umbrărescu a achiziţionat combinatul Oţelul Roşu din Caraş-Severin, pentru a produce componente metalice destinate proiectelor sale de infrastructură.

Tranzacţia, estimată la 12 milioane de euro, a fost realizată după ce compania, operată anterior de Samtec Mondo Technology Industry, a intrat în insolvenţă în urmă cu peste un deceniu.

Capacitatea anuală de producţie este de 850.000 de tone de oţel lichid, însă activitatea a fost oprită din 2013.

Dorinel Umbrărescu este fondatorul unor companii de succes, precum Spedition UMB, SA&PE Construct şi Tehnostrade, care sunt implicate în construcţia autostrăzii A7, ce va lega Moldova de Bucureşti. Originar din Tănăsoaia, Vrancea, Umbrărescu şi-a început afacerile în judeţul Bacău, achiziţionând două camioane pentru transporturi internaţionale.

Spedition UMB a înregistrat o cifră de afaceri de 5 miliarde de lei în 2024, o creştere semnificativă faţă de 3 miliarde de lei în 2023.

Profitul net a crescut la 81,7 milioane de lei, faţă de 49,5 milioane de lei, conform mfinante.ro.

SA&PE Construct a raportat afaceri de 5 miliarde de lei, faţă de 2,8 miliarde de lei în 2023, cu un profit net de 229 de milioane de lei, comparativ cu 67,8 milioane de lei în anul precedent.

Tehnostrade a avut o cifră de afaceri de 4,3 miliarde de lei în 2024, faţă de 2,8 miliarde de lei în 2023, iar profitul net a crescut la 417 milioane de lei, conform datelor publice.

În plus, Dorinel Umbrărescu şi-a exprimat interesul pentru achiziţia activelor Liberty Galaţi, care se confruntă cu dificultăţi financiare.

Tranzacţia ArcelorMittal Hunedoara marchează un nou pas în extinderea imperiului industrial al lui Dorinel Umbrărescu, după achiziţia Oţelul Roşu.

