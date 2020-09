Doru Căstăian este profesor de științe sociale la Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin” din Galați și profesor asociat la Universitatea ”Dunărea de jos” din Galați.

Din punctul nostru de vedere este extraordinar rezultatul. Mi se pare extraordinar că o mână de oameni ca noi, fără resurse și susținere, am reușit să intrăm în consiliu.

Profesorul susține că își dorește o alianță a oamenilor rezonabili care să facă treabă pentru Galați. „Singura noastră problemă e că PSD-ul are majoritate are 15 locuri, în condițiile în care noi toți ceilalți avem 12 locuri. Noi aveam planuri mari, multe idei, acum să vedem ce reușim să facem”, a mai spus Doru Căstăian. Profesorul arată că una din primele probleme care ar trebui rezolvate este legată de baza materială a școlilor.

La Sibiu, dintre cei doi fondatori ai Școlii Finlandeze – Radu Szekely și Elena Lotrean – niciunul nu a prins loc la consiliul local, respectiv la cel județean.

Eu sunt mulțumit pentru că am ieșit totuși pe locul 5 într-o listă de 14 candidați, înaintea unor partide cu ceva forță în zona (Alde, PMP, ProRo). Dar nu am întrunit coeficientul electoral necesar. Îmi mai trebuiau vreo 700 de voturi. Elena Lotrean a avut un scor bun la Sibiu, dar pe judet a fost foarte slab, din unele zone chiar zero, deci acolo a pierdut procentual.

Radu Szekely a declarat pentru Libertatea: