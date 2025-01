Drumul spre măreție, conturat în acrilic și cărbune

Băiatul a fost introdus în lumea artei când avea doar 5 ani. Mama sa l-a înscris atunci la cursuri de canto muzică ușoară, dar, în scurt timp, el le-a spus părinților că își dorește să facă pictură. Și așa a început totul.

„Am început să pictez de la vârsta de 5 ani (…) De atunci, acesta este modul meu de a mă relaxa. Pictura este pentru mine o oază de bucurie și de culoare, este modul meu de a mă elibera”, a povestit băiatul pentru bihorjust.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Dragoș și-a început drumul spre măreție în cadrul Atelierului „Mânuțe Fermecate”, sub îndrumarea profesoarei Alina Delia Pocian. Aici a realizat și prima sa lucrare, „Peisaj marin”, un tablou conturat de dragostea băiatului pentru natură.

„Am început cu lucrarea «Peisaj marin». Îmi place foarte mult marea și am multe lucrări realizate în vacanțele mele cu mama la mare. Natura este cea care mă inspiră în fiecare zi, de aceea majoritatea lucrărilor mele au legătură cu aceasta”, a povestit Dragoș Dobocan.

Recomandări Victor Ponta, obligat să-l despăgubească pe fostul procuror Mircea Negulescu cu 25.000 de lei. Instanța, despre acuzațiile lansate de fostul premier la România TV: „Erau plăsmuiri”

Tânărul artist a continuat să studieze și a urmat cursurile Școlii de Arte Francisc Hubic din Oradea, la clasa profesoarei Florence Sabău, dar și la Academia de Arte Marina Căpățînă din București.

De la o expoziție pentru prieteni, la admirație în Dubai și Paris

Primele lucrări ale lui Dragoş Mihai Dobocan au fost expuse pe când acesta avea doar 6 ani, iar mama sa a organizat o expoziție „Pentru prieteni”, la Casa Minunată din Oradea. În anul 2021 urmat o a doua expoziție, „Visuri colorate”, în Parcul Libertății din Oradea. În anul 2022, tânărul artist a participat la cea de-a treia expoziție, intitulată „Tablouri printre cărți”, în cadrul Târgului de Carte „Gaudemus” din Oradea, ediția din luna mai, iar în 2023, și-a dus lucrările în Sinaia. Din Sinaia și până la marile galerii internaționale nu a fost decât un pas.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Prima expoziție importantă la care Dragoș a participat cu lucrările sale a avut loc la celebrul Carrousel du Louvre din Paris, în octombrie 2023. Aici, băiatul a fost singurul copil printre artiștii consacrați prezenți. El a impresionat publicul cu expoziția sa „Pe urmele artiștilor francezi”, care a cuprins 32 de lucrări și a primit invitația să îşi expună lucrările la sediul UNESCO din Paris.

Recomandări Călin Georgescu și Crin Antonescu, în turul 2 la alegerile prezidențiale 2025, arată primul sondaj din acest an. Ce procente au Nicușor Dan și George Simion

„M-am simţit răsfăţat de artiştii mari, eu fiind singurul copil dintre aceștia. Am descoperit stiluri noi în pictură, în cadrul unor masterclass-uri susţinute de artişti francezi, dar şi străini, la care am participat. Totodată, am reuşit să văd cum lucrează artiştii adevăraţi”, a povestit Dragoş pentru Bihor Online.

În decembrie 2023, tânărul artist orădean a fost invitat la Dubai Art Expo 2023. Cele 12 tablouri expuse au reușit să impresioneze publicul. Cu un stilul unic, captivant, cu reprezentări senine, dar pline de semnificație ale animalelor și naturii, Dragoș a reușit încă o dată uimească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

La expoziția de la UNESCO, organizată în cadrul unei seri culturale internaţionale intitulate „Arts et traditions du Monde” (Artele şi tradiţiile lumii), artistul orădean a expus 50 de picturi realizate în acrilic, tehnica sa preferată. Și de data aceasta, Dragoş a fost singurul copil invitat să participe, alăturându-se unor artişti de renume, și a fost imediat remarcat. În demersul său din capitala Franței, Dragoș a obținut o cofinanțare din partea Fundației pentru Comunitate, în programul MOL România de promovare a talentelor și a fost susținut de Hotel President din Băile Felix, Magazinul Crișul Oradea și Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea.

Recomandări Pensionarii speciali din Parlamentul României. Topul veniturilor, deschis de liberalii George Șerban și Nicolae Ciucă

Pictura este modul lui Dragoș de a se conecta cu lumea și cu natura. „Canarul” și „Bufnița polară” sunt doar două dintre lucrările sale preferate. Lucrarea „Canarul”, care reflectă căldura și lumina, a fost inspirată de cei doi canari pe care artistul îi are acasă, iar „Bufnița polară” reprezintă înțelepciunea.

Dragoș Mihai Dobocan a avut până acum cinci expoziții personale de pictură în țară, șapte expoziții internaționale la Paris, Praga, Padova și Dubai, și a câștigat numeroase premii la concursuri naţionale şi internaţionale.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News