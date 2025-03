Fost jucător la FC Nantes, Angers, Bastia (Franța), FCSB, Al-Gharafa (Qatar), Ludogoreț, UTA Arad și CernoMore Varna, atacantul Claudiu Keșeru, 47 de selecții și 13 goluri la națională, s-a retras și este director sportiv la FC Bihor (Liga 2).

Portarul Vladislav Stoyanov, 13 selecții la naționala Bulgariei, a evoluat la Naftex și Cernomoreț Burgaș, Pomorie, Sheriff Tiraspol (Republica Moldova) și Ludogoreț.

„Stăteam împreună tot timpul cu Keșeru. El este nașul copilului meu. După calculele mele, relația lor a durat mai bine de un an și jumătate. Aveam anumite bănuieli, dar în acel moment nu voiam să sap mai adânc. Eram accidentat, aveam datorii și nu știam dacă voi mai putea juca fotbal vreodată. Dacă nu mai jucam, nu aveam cum să returnez banii nici în trei vieți”, a povestit Vladislav Stoyanov, în podcastul „SportCast” cu Deian Veselinov.

Portarul a explicat că nu a vrut inițial să investigheze cazul, dar adevărul a ieșit la iveală după ce chiar soția lui Keșeru a aflat și l-a sunat să-i spună!

Soția lui Keșeru a aflat, m-a sunat… M-am așezat, m-am gândit și am decis să-i iert pe amândoi.

„Oricum, ar fi fost ciudat să ne evităm, pentru că s-ar fi aflat imediat. Așa că i-am adunat pe amândoi și le-am spus că îi iert, dar am vrut să am o discuție serioasă cu ei. Eu sunt pe principiul că ori ierți cu adevărat, ori nu ierți deloc… Doar o singură dată am mai adus acest subiect în discuțiile cu ea”, a adăugat Stoyanov.

Cazul s-a încheiat cu divorț, iar Stoyanov a dezvăluit că a avut probleme serioase cu vizitarea fiicei sale de 10 ani și litigiul pentru custodie se judecă în instanță.

Keșeru e unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Ludogoreț. Transferat în 2015 de la Al-Gharafa, fotbalistul a jucat din 2015 până în 2021 pentru formația bulgară, reușind să înscrie 139 de goluri în 243 de partide. A cucerit 6 titluri.

Până în acest moment, Keșeru nu a avut nicio reacție.

