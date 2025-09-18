Portari mai dibaci, dribling îmbunătățit

Jocul introduce o serie de îmbunătățiri, inclusiv un sistem de portari mai inteligent, mecanici de dribling îmbunătățite și un nou sistem de Arhetipuri pentru roluri de jucători mai distinctive. De asemenea, Modul Carieră a fost reproiectat pentru a reflecta mai bine provocările din lumea reală.

Jude Bellingham revine ca una dintre vedetele de pe coperta jocului, alături de Jamal Musiala de la Bayern München. Zlatan Ibrahimovic apare pe ediția Ultimate, marcând prima sa revenire în franciză de la FIFA 23.

Accesul anticipat și perioada de testare

Pentru cei nerăbdători să joace, accesul anticipat începe pe 19 septembrie pentru cei care au pre-comandat ediția Ultimate. Abonații EA Play pot juca chiar mai devreme, începând cu 18 septembrie, ora 15.00, ora României, având acces la o perioadă de testare de 10 ore.

Conform The Independent, EA Sports FC 26 va fi lansat oficial pe 26 septembrie 2025.

Noutăți în gameplay

EA s-a concentrat pe îmbunătățirea modului în care se joacă jocul, mai degrabă decât pe introducerea unui nou mod de joc. Mișcările jucătorilor au fost ajustate, cu modificări la dribling și la curbele de alergare pentru un control mai precis.

Pozitionarea portarilor a fost revizuită folosind învățarea prin întărire, ceea ce ar trebui să ducă la un comportament mai realist în situațiile unu la unu și la timpi de reacție mai buni în general.

Au fost adăugate noi «animații volumetrice» pentru a îmbunătăți interacțiunile dintre jucători, în special în situațiile de protejare a mingii și în spațiile strâmte.

Meciurile vor deveni mai cinematografice, cu medii transmise în flux, iluminare mai impresionantă, noi efecte meteorologice și introduceri de tip survol care se apropie de la o vedere de sus pentru a stabili scena.

Presetări de gameplay

EA introduce două presetări distincte de gameplay:

Gameplay competitiv – setarea implicită în modurile online precum Ultimate Team și Clubs, reglată pentru o reactivitate mai strânsă și un ritm mai rapid. Gameplay autentic – oferă o senzație mai lentă și mai realistă pentru Modul Carieră și meciurile offline, cu o apărare AI mai inteligentă, noi indicatori de preferință a piciorului și pase și construcții de joc mai deliberate.

Îmbunătățiri în Modul Carieră

Modul Carieră va primi un nou hub Manager Live, care va prezenta un set de provocări rotative, inspirate din lumea reală, care se vor schimba pe parcursul sezonului. Acesta va sta alături de opțiunile existente de Carieră și este conceput pentru a adăuga mai multă varietate și rejucabilitate.

Un nou sistem de Arhetipuri este adăugat și în Carieră și Clubs, permițând jucătorilor să dezvolte roluri specifice prin îmbunătățirea atributelor și deblocarea de avantaje țintite. Jucătorii pot acum să lucreze către 13 Arhetipuri distincte în roluri precum Magician, Finalizator și Portar, cu niveluri variind de la Bronz la Icon.

Ultimate Team dotat cu evenimente noi

Pentru jucătorii de Ultimate Team, EA va adăuga noi evenimente Live sezoniere și moduri de turneu. Structura Rivals și Champs se schimbă, cu eliminarea play-off-urilor și adăugarea unui nou nivel Challengers, conceput pentru a oferi jucătorilor modalități mai variate de a progresa.

Victoriile în urma deconectărilor vor conta acum automat, iar Evoluțiile repetabile, inclusiv sloturi de Evoluție pentru portari, vor face mai ușoară îmbunătățirea jucătorilor preferați pe parcursul sezonului.

Jucătorii se pot afilia acum cu până la trei cluburi

Clubs primește, de asemenea, o revizuire semnificativă. Jucătorii se pot afilia acum cu până la trei cluburi simultan, clubul lor preferat urmărind progresul și recompensele. Coechipieri AI pot fi recrutați pentru a înlocui jucătorii absenți, iar noi evenimente Live rotative precum Clubs Rush vor avea reguli noi distractive, cum ar fi marcatori de goluri limitați sau fără tackling prin alunecare.

Pe teren, un nou rol de portar va include noi unghiuri de cameră, indicatori vizuali și PlayStyles unice.

Fotbalul feminin și stadioanele noi

Fotbalul feminin va vedea, de asemenea, schimbări majore. FC 26 va include cluburi și competiții care revin și nou licențiate, inclusiv Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, UEFA Women’s Champions League, UEFA Women’s Euro și echipe precum OL Lyon, Chelsea Women și FC Bayern Women.

Mai multe stadioane noi sunt adăugate în acest an, inclusiv BayArena al lui Bayer Leverkusen, Estadio Gran Canaria al lui UD Las Palmas, Estadio José Zorrilla al lui Real Valladolid, SToK Cae Ras (Racecourse Ground) al lui Wrexham și St. Andrew’s care revine. EA a confirmat, de asemenea, un lot mai larg de locații solicitate de fani, cum ar fi Stadio Diego Armando Maradona al lui Napoli și Besiktas Tupras Stadium, aducând numărul total de stadioane complet licențiate la peste 120.

Pe ce platforme va fi lansat FC 26

EA a confirmat că FC 26 va fi lansat pe PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch și recent lansatul Nintendo Switch 2. Jocul de anul trecut a fost primul care a adus motorul complet Frostbite pe Switch, renunțând la formatul ediției legacy, și această paritate pare să continue.

În acest an, EA a confirmat că FC 26 pe Nintendo Switch 2 va avea HyperMotion, dar va rula la 30fps în loc de HyperMotion V la 60fps găsit pe PS5 și Xbox Series X/S. Switch 2 va avea grafică mai comparabilă cu versiunea de PS4.

Potrivit The Independent, EA Sports FC 26 promite să fie cea mai orientată către comunitate lansare de până acum, cu multe dintre noile caracteristici modelate de feedback-ul jucătorilor.