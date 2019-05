Protestatarii au huiduit-o pe Ecaterina Andronescu, la intrarea în sediul PSD din Sibiu. La ieșire, ministrul Educației s-a oprit să discute cu oamenii nemulțumiți.

Unul dintre protestatari a întrebat-o pe Ecaterina Andronescu dacă se simte responsabilă de modul în care arată învățământul românesc, relatează Mediafax.

Ecaterina Andronescu: Eu vin după două zile de dialog cu miniştrii Educaţiei din UE. Şi în acest dialog am aflat că toţi se confruntă cam cu aceleaşi lucruri cu care ne confruntăm şi noi

Protestatar: Mai există copii care mor pentru că au căzut în rahat, în Uniunea Europeană?

Ecaterina Andronescu: Mă lăsaţi să vă răspund?

Protestatar: Eu nu cred că în Uniunea Europeană vreun copil, în ultimii 40 de ani, a murit înecat în rahat.

Ecaterina Andronescu: Dacă dumneavoastră vreţi să dialogaţi lăsaţi-mă şi pe mine să vă explic. În România, şcolile, din punctul de vedere al patrimoniului nu sunt în responsabilitatea Ministerului Educaţiei. Sunt în responsabilitatea autorităţilor locale. E foarte greu să înţeleg ce s-a întâmplat acolo de nu au făcut ce trebuiau să facă.

Protestatar: Eu v-am întrebat de starea învăţământului românesc. Sunt oameni dedicaţi care se întreabă cum a fost posibil ca un copil de 3 ani să moară în rahat. Mie mi se pare abominabil.

Ecaterina Andronescu: Sunt de acord cu dumneavoastră.

Protestatar: Ar fi trebuit să vă daţi demisia a doua zi!

Ecaterina Andronescu: Asta e părerea dumneavoastră!”, a fost dialogul dintre ministrul Educației și unul dintre oamenii caer au protestat în fața sediului PSD Sibiu.

De asemenea, o femeie i-a cerut explicații ministrului Educației despre faptul că în România încă mai există școli cu toalete în curte.

Ecaterina Andronescu: Sunt lucruri unde am responsabilitate şi mi le asum. Sunt un om de şcoală. Nicio zi nu am lucrat în altă parte. Eu cred că ce am putut eu să fac, am făcut. (…) În bugetul de anul acesta şi acum este Hotărârea de Guvern pe traseu (…) pentru repartizarea unei sume de 65 de milioane de lei destinate grupurilor sanitare din şcolile care au grupurile în curte.

Protestatar: Dar de ce trebuie să se întâmple toate lucrurile astea când moare cineva? De ce întotdeauna… trebuie să moară cineva să se întâmple? Trebuie să se întâmple să fie alegeri să faceţi şcoli, wc-uri, spitale, drumuri… Ce naiba? Dumneavoastră nu trăiţi în ţara asta? Unde trăiţi? Aveţi wc-ul în fundul curţii? Dumneavoastră aţi avut wc-ul în fundul curţii? Aţi trăit aşa? Eu am trăit cu wc-ul în fundul curţii. Nu mai putem. Noi nu mai putem. Ce puteţi să ne spuneţi?

Ecaterina Andronescu: Am făcut tot ce depindea de mine. Şi anume…

Protestatar: Dar aşa spuneţi toţi! (…) Ce depinde de mine. Nimic concret. (…) Dumneavoastră ce putere aveţi? Ce puteţi face?

Ecaterina Andronescu: Eu am puterea să încerc să orientez…” a fost un alt dialog dintre un alt protestatar şi ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Potrivit sursei citate, oamenii care au ieșit în stradă au afișat parcarte cu mesaje precum: „90% dintre elevii liceelor de elită emigrează” sau „Abrambureala din şcoli nu e reforă”.

În aprilie, un copil de trei ani și jumătate din Iași a murit după ce a căzut în fosa septică a școlii, în localitatea Buda.

Aproape 1.400 de școli au în prezent toalete în curte. Unitățile de învățământ vor primi circa 10.000 de euro pentru a achiziționa containere moderne cu baie, până la sfârșitul anului. Acestea vor fi montate lângă unitățile de învățământ.

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că anul acesta se va rezolva problema școlilor care mai au toalete în curte sau grupuri sanitare neconforme. 65 de milioane de lei vor fi alocați către primării în acest sens.

