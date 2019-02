De asemenea, va fi construit un pasaj pentru a putea trece copii din școală în containerul dotat cu baie.

„Pot să vă spun că sunt încă 1.400 şi ceva de şcoli care sunt în această situaţie neplăcută (cu WC în curte). Până la final de an este obligatoriu ca toate aceste şcoli să nu mai aibă această situaţie. Şi cum? Se vor aloca, am făcut un program care se lansează imediat. Undeva la 10.000 de euro va veni pe fiecare şcoală pentru a pune lângă şcoala respectivă acele containere moderne care sunt prevăzute cu partea de baie…Cel puţin…Cam asta este suma estimata. Primăria care are grijă de şcoală va avea această sumă. Vom impune acel format tip să nu ne trezim cu fel de fel de astfel de achiziţii. Lipit de şcoală, facem racordul necesar fie la reţea de apă, canalizare, dacă are, dacă nu fosă, şi, desigur un pasaj prin care copiii trebuie să treacă. Dacă este o şcoală veche undeva într-o comună, nu poţi să spargi zidul. Faci un pasaj de trecere pentru ca acel copil care iese să nu fie plouat, să stea în frig. Până la final de an aceste 1.400 de şcoli în acest fel pot toate să fie într-o situaţie corectă”, a explicat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la Antena 3.