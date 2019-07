Cea mai veche destinație turistică a lumii, tărâmul faraonilor și al celor mai cunoscute piramide, Egipt te așteaptă să-l descoperi pas cu pas, monument cu monument, și să-l înțelegi, în ciuda aglomerației din Cairo și a unor reguli destul de stricte după care egiptenii își ghidează viața.

Europa Travel te invită într-un circuit de 12 zile în Egipt, ce beneficiază de tariful accesibil de la 699 euro/persoană! Rezervă acum călătoria până la 26 iulie și primești un Bonus în valoare de 225 euro ce constă în excursii optionale la Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Alexandria și o noapte extra în Cairo, valabil pentru plecarea din 4 septembrie, în limita locurilor disponibile – valabil pentru plcarea din 4 septembrie!

Incursiune în Cairo, capitala plină de viață!

Cairo – Orașul Victoriei este unul dintre cele mai enigmatice orașe din Africa de Nord, aglomerat și cu un trafic infernal. Împărțit în partea islamică și cea creștină (coptă), capitala Egiptului însumează numeroase moschei somptuoase, așa cum este renumita Moschee de Alabastru, dar și biserici antice ridicate de romani, fiind un amalgam de stiluri arhitecturale, așezat între istorie și modernitate.

O plimbare în bazarul Khan el-Khalili o să-ți arate un Cairo tradițional și colorat, în timp ce dacă te întrepți spre Piața Tahrir, te vei bucura de o atmosferă mult mai cosmopolită. Aici se află prestigiosul Muzeu de Egiptologie ce adăpostește peste 120 de mii de artefacte faraonice, fiind cel mai mare muzeu de acest gen din lume, cu numeroase săli de expoziție unde sunt expuse de la mumii la sarcoface, papirusuri, colecții de bijuterii antice, vase din ceramică, statui, care alegorice etc. Cea mai vizitată dintre săli este cea dedicată celui mai tânăr faraon din istoria Egiptului – Tutankamon, unde sunt expuse toate bogățiile cu care a fost înmormântat acesta în Valea Regilor.

Cele mai cunoscute piramide

Din Cairo te vei îndrepta spre Giza, platoul care găzduiește cele trei mari și importante Piramide: Marea Piramidă Keops – ultima minune antică care stă încă în picioare, Kefren și Mikerinos – monumente parte din UNESCO, alături de alte trei piramide mai mici. Tot complexul este păzit de Marele Sfinx, monumentul sculptat într-un singur bloc de piatră.

Europa Travel îți propune o excursie opțională la Dahsure, pentru a vedea Piramida Cocoșată și Piramida Roșie, construită pentru Faraonul Sneferu. Dar și la Saqqara, unde se află Piramida în Trepte a Faraonului Djoser, prima piramidă construită în Egipt, prin care arhitectul Imhotep „i-a dăruit faraonului, nemurirea cerută”.

Croazieră pe Nil

Întins pe malul Nilului, Aswan este unul dintre orașele pe care nu le poți rata în Egipt mai ales dacă vrei să experimentezi croaziera cu felucca, fiind un excelent punct de plecare spre Insula lui Kitchener și Insula Elephantine. Descoperă aici romanticul Templu Philae, închinat Zeiței Isis, care a fost mutat pe o mică insuliță odată cu construirea barajului din Aswan.

În continuare vei naviga spre Kom Ombo, singurul templu ce a fost construit în oglindă, existând aici câte două curți, sanctuare, săli dominate de coloane, intrari – câte una pentru cei doi zei, Sobek și Horus. Unul dintre cele mai venerate și cel mai bine păstrate temple egiptene este Edfu, pe care nu-l vei rata din turul tău, fiind renumit mai ales pentru basoreliefurile ce-l reprezintă pe Ptolemeu al XII lea în lupta sa cu adversarii.

Legendarul oraș Luxor găzduiește unele dintre cele mai colosale edificii faraonice, printre acestea numărându-se Templul Luxor, vechi de 3600 de ani, remarcabil prin cele 32 de coloane tip papirus din Camera Hipostilă a lui Amenhotep.

„Cel mai ales dintre locuri”, Templul Karnak, închinat Zeului Amun, Coloșii lui Memnon (două statui impresionante ce îl reprezintă pe Faraonul Amenhotep al III-lea), Valea Regilor cu cele 63 de camere mortuare descoperite până în acest moment, și Templul Reginei Hatchepsut (singura femeie-faraon din istoria Egiptului), sunt doar câteva dintre obiectivele de top pe care le poți descoperi opțional alături de Europa Travel.

Experiență exotică

O vacanță în Egipt nu se poate încheia până nu dedici câteva zile relaxării pe plajele albe de la Marea Roșie, în imperiul all inclusive: Hurghada. Fostul sat de pescari s-a transformat rapid într-un dintre destinațiile de lux ale Egiptului, renumit pentru atmosfera cosmopolită. Opțional, dacă ești pasionat de scufundări, ai posibilitatea să faci o excursie spre Insula Gifton – considerată a fi „grădina de corali” din Marea Roșie.

