Elevul a modificat de 51 de ori notele în catalogul electronic

Un licean de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a modificat notele sale și pe cele ale unor colegi în catalogul electronic, folosid parola directoarei.

Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de adolescent cu procurorii DIICOT Oradea și a dispus măsura educativă a supravegherii pentru o perioadă de 2 luni.

Potrivit hotărârii, băiatul a acționat timp de mai multe luni, între decembrie 2023 și iunie 2024, în timp ce era în clasa a X-a.

Băiatul avea 17 ani la momentul faptelor și a folosit credențialele directoarei pentru a intra fără drept în sistemul informatic, unde a șters sau a „îmbunătățit” note.

Judecătorii au reținut că faptele nu au fost izolate: „Au fost comise 54 de acte materiale de accesare ilegală a sistemului informatic și 51 de acte materiale de alterare a integrității datelor informatice”.

Concret, elevul a folosit parola directoarei și a modificat de 51 de ori notele din catalogul electronic.

Pe 24 decembrie 2023, adolescentul și-a șters nota 6 la un test de limba germană și a înlocuit-o cu 7.

Pe16 martie 2024, nota 7 de la matematică a devenit 9, iar 8-ul de la biologie a fost „rotunjit” la 10.

Altă dată a transformat un 6 la limba română într-un 8 și o notă de 7 la fizică într-un 8, iar la engleză și-a trecut direct 10.

Motivul? Adolescentul era considerat un elev bun, dar „câteva note mai mici îl puneau în pericol să piardă bursa de merit, motiv pentru care a încercat să-și ajusteze singur notele în catalogul electronic”, scrie publicația locală.

Profesorii s-au prins că notele sunt modificate

Profesorii au observat că notele au fost schimbate în catalogul electronic și au anunțat conducerea liceului. Apoi cazul a fost reclamat la Poliție, iar adolescentul a fost cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice, în formă continuată.

După ce totul a fost făcut public, elevul s-a transferat la un alt liceu din Oradea.

Inițial, elevul a negat unele fapte: „Eu nu am operat modificări pentru alți elevi”, dar ulterior a recunoscut acuzațiile și a acceptat acordul cu procurorii.

„Recunosc acuzația care mi se aduce. Regret fapta comisă și am conștientizat consecințele acțiunilor ilicite”. a spus băiatul.

Instanța a apreciat că băiatul „a avut o atitudine sinceră și cooperantă și a regretat cu adevărat fapta, împrejurări care diminuează gravitatea infracțiunilor sau periculozitatea infractorului”.

Decizia instanței, de pe 15 ianuarie 2026, nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE