Iulia Gabriela Mântu se orientează spre economie, dar în Olanda, la University of Amsterdam

A învățat foarte bine, dar nu credea că va lua media 10.00. ”Inițial nu îmi venea să cred, nu credeam că sunt notele mele. Chiar nu mă așteptam, în special la limba română. În ceea ce privește matematica, pot spune că dintotdeauna am lucrat și am depus un efort susținut. Biologia a fost dintotdeauna o pasiune de-a mea și am învațat-o cu plăcere de-a lungul anilor. În schimb, la limba română, a fost suficientă doar luna iunie pentru învățat. Dar în această lună am depus un efort considerabil”, a povestit pentru Libertatea, Iulia Mântu.

Tânăra este recunoscătoare profesorilor din liceul unde a învățat, unitate pe care o consideră de cel mai înalt nivel.

”Sunt recunoscatoare liceului în care am fost datorită tuturor oportunităților pe care mi le-a oferit de-a lungul anilor. Pregătirea de la clasă a stat la baza reușitelor noastre, a tuturor elevilor, care se dovedește încă o dată a fi la cel mai înalt nivel. Astfel, meditațiile, doar unde este cazul, au venit în ajutor doar pentru a consolida informațiile primite deja la clasă”, a continuat absolventa.

Acum gândurile ei pleacă departe, pentru că vrea să studieze economia , dar nu în țară, ci în Olanda.

”După cum am spus și la început, nu mi-aș fi închipuit vreodată că voi lua aceste note. În viitor, mă orientez spre economie, dar în Olanda, la University of Amsterdam”, a mai spus Iulia Mântu.

O altă absolventă de la Mihai Viteazul, un alt zece la Bacalaureat, un alt drum spre străinătate: Facultatea de Matematică din cadrul Imperial College London

Ruxandra Iliescu (foto principală) era sigură că va lua note mari la Matematică și Fizică, dar la Română avea ceva emoții.

”M-am bucurat foarte tare. La Matematică și Fizică aveam o anumită siguranță. Nota la Limba română a reprezentat, însă, încununarea realizării”, a povestiti tânăra.

Ea recunoaște că s-a pregătit continuu, iar clasa a XII-a a fost mai mult pentru fixarea cunoștințelor

”Pot spune că aveam fixate cunoștiintele la toate cele trei materii de pe parcursul anilor, anul acesta axându-mă mai mult pe recapitulare”, a adăugat absolventa.

Pentru ea, pregătirea individuală a contact cel mai mult.

”În ceea ce mă privește pregătirea, cel mai mult a contat pregătirea individuală, pe care am făcut-o în toți cei patru ani, fără a mă gândi la acest examen. Pregătirea de la clasă a reprezentat adevărata sedimentare a cunoștiintelor. Prin meditații am reușit să structurez într-un mod superior informațiile. Nu mă așteptam la media 10”, a continuat Ruxandra Iliescu care va pleca din țară pentru a studia la Facultatea de Matematică din cadrul Imperial College London.

Monica Mătase cu 10.00 la Bacalaureat va urma cursurile Facultății de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica din București.

Profesorul de Biologie, Alexandru Croitoru, pregatește tinerii care vor să devină medici.

”Îi felicit pe toți absolvenții pentru munca din acești ani, iar cei care au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat cu media 10,00 sunt dovada vie a faptului că excelența se obține doar prin muncă, dedicare și perseverență! Bravo și mult succes mai departe!”, spune profesorul Croitoru.

Nu este necăjit pe elevii lui care pleacă în străinătate, deși și i-ar dori aici, ca să lucreze împreună.

”Ei pleacă să se specializeze, pleacă să fie performanți într-un anumit domeniu și marea majoritate nu se întorc să profeseze apoi în țară…Asta este”, a conchis profesorul Alexandru Croitoru de la Colegiul Național Mihai Viteazul.

Rezultatele la Bacalaureat 2018 au fost afişate miercuri, 4 iulie. Rata de promovare (înainte de contestaţii) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile liceale în promoţia 2017-2018 şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 72,7%. Astfel, rata de promovare, incluzând şi elevii care au provenit din promoţiile anterioare, este de 67,7%, anunţă MInisterul Educaţiei Naţionale.

Potrivit MEN, ratele finale de promovare în anii precedenţi au fost de 71,4% în 2017, 66,7% în 2016, 66,4% în 2015 şi 59,3% în 2014.

La nivel naţional au fost 104 medii de 10.

Topul judeţelor cu cele mai bune rezultate la Bacalaureat 2018

Rezultatele de la Bacalaureat arată că cei mai mulţi elevi care au trecut BAC-ul sunt în judeţele Brăila(Rată de promovare de 77,13%), Iaşi (80,27%) şi Cluj – (81,14%). Aceste judeţe sunt în topul cu cele mai slabe rezultate de ani de zile.

Topul judeţelor cu cele mai slabe rezultate la Bacalaureat 2018

Rezultatele de la Bacalaureat arată că cei mai puţini elevi care au trecut BAC-ul sunt în judeţele Ilfov(rată de promovare de 34%), Teleorman (47,30%) şi Giurgiu (47,44%). Aceste judeţe sunt în topul cu cele mai slabe rezultate, de ani de zile.