Elevii eliminați din examenul de bacalaureat prin aplicarea „rigidă” a regulamentului care au câștigat în justiție dreptul de a participa la sesiunea din august 2024

Libertatea a documentat situația prin care au trecut patru absolvenți de liceu, care au fost eliminați, considerându-se că au încercat să fraudeze examenul și le-a fost interzis să participe la următoarele două sesiuni. În final, aceștia au obținut suspendarea proceselor-verbale de sancționare și s-au putut înscrie la a doua sesiune din acest an. În total, la examenele scrise din perioada 1-5 iulie 2024, au fost eliminați 93 de candidați.

Emoția, tensiunea și telefonul mobil uitat în buzunar

Alina a susținut examenul la Colegiul Național de Artă Octav Bancilă Iași. În ziua de 2 iulie 2024, la a doua probă scrisă, erau foarte mulţi elevi în şcoală, toată lumea alerga căutând sala de examen, era agitaţie şi tensiune dată de emoţia specifică primului examen important din viaţa lor.

„Am ajuns în şcoală în intervalul orar permis şi organizatorii îi grăbeau pe toţi, spunându-le să meargă mai repede la sala de depozitare a bagajelor să îşi lase lucrurile şi să intre repede în sala de examen. Fiind proaspăt trezită, panicată de această grabă imprimată de organizatori şi de emoţii, mi-am lăsat geanta în sala de bagaje, fiind ferm convinsă că toate lucrurile mele personale se află în geantă. Am intrat în sala de examinare şi m-am aşezat în bancă. Imediat ce s-a aşezat, supraveghetorii au început instruirea pentru examen, ne-au solicitat să semnăm documente şi să efectuăm toate pregătirile necesare, totul desfăşurându-se extrem de repede, chiar dacă între timp mai intrau elevi în sală”, a spus tânăra absolventă.

Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași

După primirea subiectelor de examen, eleva, la fel ca și colegii ei, a început să redacteze răspunsurile la subiecte, concentrându-se exclusiv asupra tezei.

„După mai bine de oră după începerea examenului, profesorul supraveghetor care se plimba printre rânduri s-a oprit deodată în dreptul meu şi a întrebat «Ce ai acolo?». Am întors capul şi am văzut că se uita spre scaunul pe care stăteam, indicând buzunarele pantalonilor. Am descoperit atunci că în buzunarul din spate al pantalonilor se afla telefonul mobil, lucru de care nu mi-am dat seama până la acel moment, fiind extrem de concentrată la examen”, a mai spus tânăra din Iași, în declarația depusă la dosar.

Urmarea imediată a fost eliminarea din sală a Alinei şi, „în pofida tuturor explicaţiilor şi lacrimilor”, s-a întocmit un proces-verbal prin care s-a constatat că avea în buzunarul din spate al pantalonilor un telefon mobil, dispunându-se excluderea sa din examen pentru tentativă de fraudă. Aceasta a avut rezultate foarte bune pe parcursul celor 4 ani de liceu, fiind între primii patru elevi, cu media generala de 9,81, iar la probele anterioare obținuse rezultate meritorii.

Magistratul care i-a judecat cererea de suspendare a efectelor sancțiunii a considerat că, foarte posibil, tânăra a crezut că a lăsat telefonul în geantă în camera de bagaje și că nu şi-a dat seama că îl avea asupra sa. Mai mult, nu l-a folosit deloc în timpul susținerii probei şi nici nu avea vreo intenţie să îl folosească, lucru dovedit după vizualizarea imaginilor înregistrate în timpul examenului. Efectele sancțiunii au fost suspendate doar în ceea ce privește interdicția de a mai participa la următoarele două sesiuni de bacalaureat.

„Din reflex am luat telefonul în mână”

Mihaela, absolventă a unui liceu din Mehedinți a fost, și ea, depistată cu telefonul în timpul examenului. Tânăra a intrat la ora 9.00 în sala de examen, iar la 9.30 a avut o problemă personală. Crezând că obiectul de care avea nevoie este în spaţiul de depozitare a materialelor, sub supraveghere, a cerut voie şi a verificat geanta însă nu l-a găsit şi şi-a amintit că s-ar putea să fie în geacă, în spatele sălii.

„Din reflex am luat și telefonul şi niciunul din însoţitori nu mi-a atras atenţia că îl am asupra mea. Din cauza emoțiilor și a situației în care mă aflam, am uitat că țin telefonul în mână. A fost o greşeală şi nu o intenţie. Nicio clipă nu a fost intenția de fraudare a examenului”, a afirmat aceasta.

A mai spus că dovada faptului că nu a avut ca scop frauda sunt actele care atestă evoluția academică în cei patru ani de liceu şi notele care arată că avea o pregătire foarte bună.

Comisia de examinare nu a luat în considerare apărarea tinerei și a aplicat strict regulamentul. S-a dispus eliminarea din examen, cu interdicția de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat. La descrierea faptei s-au menționat următoarele: „Candidatul a cerut permisiunea la toaletă pentru nevoi personale, îndreptându-se spre sala de bagaje. Din sala de bagaje și-a preluat telefonul personal, intrând cu el în sala de examen”.

În acest caz, magistratul a descoperit că nu a fost indicat niciun temei de drept în baza căruia s-a aplicat sancțiunea. „Nu este menționat de ce nu s-a dus la toaletă, așa cum solicitase candidata, ci s-a îndreptat spre camera de bagaje, de ce nu a mai ajuns la toaletă, care a fost parcursul tinerei în sala de clasă, de ce nu a fost atenționată de profesorul însoțitor în legătură cu deținerea telefonului personal, dacă acesta a fost ținut în mână în mod vizibil sau ascuns, dacă a fost sau nu deschis/folosit”, a spus instanța.

„Nu aveam de ce să îmi pun în pericol viitorul”

Un caz asemănător s-a derulat și la un colegiu național din municipiul Hunedoara. Din cauza emoțiilor și a problemelor medicale, Gabriela a uitat telefonul asupra sa. L-a descoperit, ulterior, și s-a panicat foarte tare. A relatat că a fost supusă unei presiuni foarte mari în ultimul an de liceu, s-a îmbolnăvit, a ajuns să slăbească foarte mult și a urmat un tratament medical. „Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că îmi doream să promovez cu succes examenul de bacalaureat. Învățam tot timpul, nu ieșeam din casă, nu mergeam la petreceri”, a argumentat tânăra, în acțiunea înregistrată la instanță.

Absolventa a luat premiu în fiecare an și a intrat printre primii cinci la acest liceu, la profilul matematică informatică. A terminat liceul cu media 9,91, a participat la concursuri și voluntariate. A luat la simularea națională 8,80 la Anatomie și Fiziologie Umană, proba de la care a fost eliminată, iar de atunci s-a pregătit în continuare, astfel că nota acesteia ar fi trecut de 9,50.

„Nu aveam nevoie de nicio sursă de inspirație, deoarece știam toată materia și o stăpâneam foarte bine. Nu aveam de ce să îmi pun în pericol viitorul, pentru care am muncit încă din clasele primare, întrucât doresc să urmez o facultate. Visul meu este să fiu studentă și să practic o meserie care îmi place”, a completat candidata.

Și în cazul ei, prezența telefonului a fost remarcată de profesorul supraveghetor, care l-a chemat în sală pe președintele comisiei, ulterior fiind întocmit un proces-verbal prin care a fost aplicată sancțiunea de eliminare din examen.

„Parcurgând toată înregistrarea până la momentul depistării telefonului mobil, nu se poate reţine vreo tentativă de fraudă din partea reclamantei, în condiţiile în care sala de clasă era mică, având câte cinci bănci pe fiecare parte şi 17 elevi care susţineau proba respectivă, supravegherea fiind asigurată de două doamne supraveghetoare şi chiar de către o a treia persoană din când în când. Executarea în continuare a măsurilor actului contestat ar atrage imposibilitatea, pentru reclamantă, de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, de a urma cursurile de învățământ superior, fiindu-i afectat în mod ireparabil dreptul de acces la o profesie și de a avea o carieră”, astfel a motivat judecătorul decizia de a suspenda parțial sancțiunea primită de Gabriela.

Liceul Teoretic Lucian Blaga din Oradea

Sancționat după o oră de la încheierea examenului

Florin a absolvit Liceul Teoretic Lucian Blaga din Oradea și este, probabil, singurul absolvent care nu a fost eliminat efectiv din examen, ci a aflat despre această situație la aproximativ o oră după ce a predat lucrarea la materia geografie. A fost chemat din nou în sală și pus să semneze un proces-verbal de sancționare pentru că ar fi schimbat cu un alt candidat ciornele de examen. Hârtiile cu numele său au fost găsite la un alt elev, iar comisia de examinare a considerat că s-a produs o fraudă.

„A fost o neglijență din partea mea. În timp ce așteptam la rând pentru scanarea lucrării mi-a fost luată ciorna de un alt elev pe care nu îl cunosc. Am terminat mai repede de rezolvat subiectele, am predat lucrarea, iar ciornele au ajuns la acest coleg. Pe parcursul examenului nu a existat nici problemă. Dacă era un schimb de ciorne, atunci hârtiile lui ar fi trebuit să fie la mine”, a spus elevul din Oradea, declarație consemnată în acțiunea pe care a inițiat-o, cu ajutorul familiei, și care a avut, de asemenea, succes.

S-a constatat, în final, că există o contradicție între sancţiunile dispuse şi prevederile legale, actul emis fiind „aparent nelegal”, având în vedere că deși nu cuprinde și interdicția de a participa la următoarele sesiuni ale examenului, nu i-a fost permis să se înscrie la sesiunea din luna august.

În toate aceste cazuri, reprezentanții inspectoratelor școlare au cerut menținerea integrală a sancțiunilor aplicate, aceștia interpretând rigid regulamentul de examen. Magistrații chemați să analizeze situațiile au vizualizat imaginile înregistrate în sălile de clasă și au descoperit și nereguli în modul în care au fost redactate unele procese-verbale de sancționare.

Foto: Facebook

