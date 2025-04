Emmanuel Macron nu a menţionat Statele Unite, unde sute de oameni de ştiinţă au fost concediaţi ca urmare a tăierilor de costuri din domeniul cercetării, ce vin pe fondul unui conflict mai larg între Trump şi universităţile din cadrul Ivy League.

„Aici, în Franţa, cercetarea este o prioritate, inovarea o cultură, ştiinţa un orizont fără limite. Cercetători din întreaga lume, alegeţi Franţa, alegeţi Europa!”, a îndemnat Macron într-un mesaj publicat pe contul său de X.

Here in France, research is a priority, innovation is a culture, and science is a boundless horizon. Researchers from around the world, choose France, choose Europe! See you on May 5.



