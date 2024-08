EXCLUSIV | Tractorul românesc Universal, produs cu succes în Pakistan. „Îl putem exporta oriunde în lume”, susține unul dintre proprietarii firmei

Înființat în urmă cu mai bine de 50 de ani, grupul pakistanez GM Group și-a început activitatea distribuind în Pakistan tractoare Ford. În 1992, GM a semnat un acord pentru distribuirea mașinilor Fiat în Pakistan, iar în 1996 a fost înființată firma GM Tractors, actuală Universal Tractors Pakistan. Tot atunci pakistanezii au cumpărat de la Uzina Tractorul Brașov licența pentru producerea modelului Universal în Pakistan. În 2007, UTB s-a închis, fabrica fiind vândută unui fond de investiții interesat să dezvolte un complex imobiliar pe terenul fostei fabrici. Cu licența de la UTB, pakistanezii au continuat să producă tractorul Universal. Acum fabrică două modele și au o capacitate de producție de până la 10.000 de exemplare pe an.

Zain Wahab, coproprietar al companiei pakistaneze, alături de tatăl său, Abdul Wahab, a dezvăluit pentru Libertatea cum a fost negociată vânzarea licenței UTB în urmă cu aproape 30 de ani. „În Pakistan există două tehnologii foarte populare. Una este Fiat și alta este tehnologia Massey Ferguson. Tatăl meu, unul dintre pionierii industriei tractoarelor, a mers cu unul dintre prietenii săi în Italia pentru a aduce tractoare New Holland în Pakistan. În acel moment a fost interesat să lucreze și cu compania românească, dar din anumite motive nu s-a putut. După câțiva ani, tatăl meu a avut o corespondență cu firma românească UTB Brașov și în 1994 au început negocierile. După un timp, în 1995, tatăl meu împreună cu frații săi și alte persoane au mers în România. Au avut o întâlnire de negociere cu conducerea UTB România la fabrica lor din Brașov”, povestește Zain.

„Românii au fost negociatori duri”

Unul dintre atuurile pakistanezilor în negocierile cu UTB a fost experiența în domeniu.

„Noi am fost cei care au introdus în Pakistan tractorul Belarus din Rusia. Noi am fost cei care au adus mașinile Fiat în Pakistan și tot noi am fost cei care au adus inițial tractoarele New Holland Fiat în Pakistan. Așadar, aveam un profil puternic, o istorie puternică cu automobile și tractoare. Românii au fost foarte impresionați de cultura noastră de lucru, de echipa noastră și de experiența noastră și, prin urmare, au fost de acord să lucreze cu noi”, explică omul de afaceri pakistanez.

Zain Wahab susține că firma sa produce modelele de 55 și 65 CP. „Inițial, când am lansat tractoarele noastre în Pakistan, a fost un tractor de 55 CP, modelul U530, care este un model standard românesc, dar cu timpul l-am modificat și l-am îmbunătățit în funcție de condițiile pieței”, explică Zain, potrivit căruia peste 90 la sută din piese sunt produse în Pakistan, puține componente fiind importate din China sau Turcia.

„Ceea ce am făcut a fost să le spunem (n.r. – românilor) că vom avea o producție locală a tuturor pieselor în Pakistan. Așa că românii au fost de acord cu acest lucru și au trimis o echipă de specialiști în Pakistan. I-am ținut la o casă bună și le-am oferit tot felul de facilități, iar ei au fost cei care au menținut un control al calității frezelor și al calității pieselor pe care le produceam”, a mai declarat managerul Universal Tractors Pakistan pentru Libertatea.

La momentul închiderii uzinei de la Brașov, firma din Pakistan importa aproximativ 10-15 la sută din piese din România. De aici erau trimise, spre exemplu, arborele cotit, pompa de injecție, injectoarele. „Românii au fost negociatori duri, dar au trebuit să înțeleagă că piața pakistaneză este puțin diferită de piața românească. În cele din urmă, au trebuit să accepte câteva dintre condițiile noastre, dintre care una a fost că nu vom mai putea continua să importăm piese din România în viitor, din cauza cursului de schimb și a prețurilor”, a mai arătat Zain Wahab.

Tractoare produse în Pakistan

„Putem exporta tractoare în orice parte a lumii”

Omul de afaceri pakistanez a mai dezvăluit și prețul cerut de români pentru vânzarea licenței de producție: 1,2 milioane de dolari, cu plata într-un termen de 10 ani. „Am încheiat un acord cu compania UTB România prin care le vom plăti o sumă de 1,2 milioane de dolari în rate eșalonate pe 10 ani, după care licența de fabricare a tractoarelor Universal va fi transferată automat către societatea noastră. În prezent, avem o licență prin care putem fabrica și oferi franciza tractoarelor oricui din lume. În al doilea rând, avem licența de a exporta tractoare. Putem exporta tractoare în orice parte a lumii. Am obținut transferul de tehnologie și, în prezent, suntem proprietarii acestui factor tehnologic românesc. Deci, în prezent, dacă cineva dorește să lucreze cu noi, să fie partener cu noi, putem lucra cu el”, susține managerul Universal Tractors Pakistan.

Prețul unui tractor Universal în Pakistan

Zain Wahab a mai declarat că Univeral Tractors Pakistan are o capacitate de producție cuprinsă între 6.000 și 10.000 de tractoare anual: „Prețul de vânzare este de aproximativ 7.500 de dolari americani pentru un modelul de 55 CP și 8.500 de dolari pentru cel de 65 CP. Pentru a câștiga mai multă cotă de piață oferim în prezent aceste tractoare cu o reducere. Pe cel care costă 8.500 de dolari îl oferim la un preț redus de 7.300 de dolari, iar pe cel de 7.500 de dolari îl oferim la un preț redus de 6.800 de dolari”.

Producătorul de tractoare susține că marca Universal a devenit foarte populară în Pakistan, iar modelul este exportat în mai multe țări din Asia și Africa. De asemenea, este țintită și piața europeană. „Exportăm deja tractoarele noastre în Orientul Mijlociu, în Afganistan, pe piața africană. Datorită calității ridicate, prețului scăzut și serviciilor post-vânzare bune, am reușit să obținem această cotă de piață. Toată lumea știe despre brandul Universal în Pakistan și este foarte popular în Europa, în special în România sau Grecia și unele părți din Orientul Mijlociu, cum ar fi Siria, Egipt, Liban”, a mai declarat Zain Wahab pentru Libertatea.

Potrivit omului de afaceri pakistanez, compania sa are 50 de angajați proprii, care lucrează direct în producție. „Avem două tipuri de personal. Unul este personalul permanent și altul este personalul contractual. Personalul contractual vine atunci când avem lipsă de forță de muncă și trebuie să ne mărim viteza de producție. În total, avem aproximativ o sută și ceva de persoane care lucrează pentru Universal Tractors în Pakistan. Avem un sistem de producție pe loturi”, a mai explicat Wahab.

Prețul unui tractor este de aproximativ 7.500 de dolari americani

Ce spune ultimul director al UTB despre contractul cu pakistanezii

Libertatea l-a contactat și pe ultimul director al UTB, Titus Șerban. Acesta susține că la momentul preluării funcției, contractul de licență cu pakistanezii era în vigoare și nu a putut oferi foarte multe detalii despre înțelegere. „Eu l-am moștenit (n.r. – contractul) și l-am dus mai departe. Ca istoric nu știu să vă spun cum s-a făcut, ce s-a făcut. Cert este că există un contract de licență. Lui i s-a dat doar pentru tractorul de 53 de cai-putere. Pentru atât a avut licență să vândă pe piața Pakistanului. La vremea respectivă i s-a dat acea licență și noi ne angajam că le dăm un anumit procent din tractorul acela. Nu știu cât era… 55 la sută din tractor îl livram noi de aici, din UTB, restul de 45 la sută îl puneau ei și puteau să vândă pe piața Pakistanului. Ce a urmat după ce s-a închis fabrica, nu știu”, susține fostul director de la Tractorul Brașov.

Titus Șerban a mai declarat pentru Libertatea că în 2010 a cumpărat, cu un partener egiptean, de la cei care au achiziționat fabrica, o licență pentru producerea modelului U650 dedicat Egiptului. „Eu am lucrat acolo până în 2019. Atunci eu m-am lăsat de treaba asta. Nu știu ce s-a mai întâmplat, pentru că nu m-a mai interesat. Era la un moment dat discuția că mută producția în Egipt. Nu știu dacă a reușit sau nu. Oricum, licența era clară: tractorul U650 pentru export Egipt”, a mai declarat Titus Șerban pentru Libertatea.

Uzina Tractorul Brașov. Foto: brasov.net

Fabrica de avioane, transformată în uzină de tractoare

Uzina Tractorul Brașov a fost înființată în 1925, inițial ca o fabrică de avioane, numită Întreprinderea Aeronautică Brașov (IAR). Aceasta a produs avioane, inclusiv modelul IAR 80, până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, când majoritatea utilajelor au fost confiscate de ruși, ca pradă de război. În 1946, uzina a fost redirecționată către producția de tractoare, iar numele de Uzina Tractorul Brașov a fost adoptat în 1948. Primul tractor fabricat a fost modelul IAR 22. În anii ’70, UTB a început producția de tractoare sub licență Fiat, iar modelul Universal 650 a devenit unul dintre cele mai populare, cu o producție de un tractor la fiecare 9 minute, La un moment dat, la Tractorul au lucrat 26.000 de muncitori. Declinul uzinei a început după Revoluție, iar fabrica a fost închisă oficial în 2007.

