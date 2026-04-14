Proiectul industrial din județul Olt vizează construirea unei fabrici de procesare a lânii și producerea de materiale fono și termoizolante.

În 2023, compania Eco Partnersheep Insulation a obținut autorizația de construire pentru unitatea industrială din comuna Făgețelu, proiect prezentat drept „cea mai mare fabrică de acest tip din Europa”.

În aprilie 2023, autoritățile anunțau aprobarea unei finanțări consistente pentru proiect. Mai exact, investitorii obţinuseră suma de 182.059.200 de lei în cadrul schemei de ajutor de stat, instituită prin HG 959/2022, se arăta în anunțul oficial al Ministerului Agriculturii.

Fondurile urmau să fie utilizate pentru:

construcția fabricii de la Făgețelu

achiziția liniilor tehnologice de procesare a lânii

producția de materiale izolante.

Ulterior însă, Ministerul Economiei a decis retragerea finanțării, lucru care s-a întâmplat și pentru alte opt proiecte similare.

Potrivit datelor din dosar, Curtea de Apel a dat câștig de cauză investitorilor, anulând documentele prin care fusese retras ajutorul de stat.

„Noi am solicitat mai multe lucruri prin cererea adresată instanţei, iar magistraţii au anulat două documente importante, celelalte puncte ale cererii fiind o consecinţă a documentelor anulate. Dacă sentinţa rămâne neschimbată la instanţa superioară în urma unui posibil viitor recurs, înseamnă că ne întoarcem la situaţia existentă înainte de anularea finanţării, adică ar trebui să primim banii. Dacă Ministerul Economiei va refuza să ne acorde finanţarea, Eco Partnersheep Insulation va cere instanţei executarea instituţiei în limita sumei din contractul de finanţare”, a declarat pentru Profit.ro acţionarul majoritar al companiei, Cristian Mercioniu.

