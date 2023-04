Oamenii din spatele firmelor care primesc 300 de milioane de euro ajutoare de stat. De la familia Umbrărescu până la cea a unui milionar condamnat la închisoare

Un număr de opt firme au fost declarate câștigătoare de către instituția condusă de către ministrul Florin Spătaru. Ministerul Economiei nu a comunicat sumele alocate fiecărei societăți comerciale în parte, doar totalul granturilor – 300 de milioane de euro.

După publicarea rezultatelor, Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) a acuzat ministerul că banii ajung la firme de apartament, unele neavând niciun angajat.

Libertatea vă prezintă cine sunt oamenii care controlează firmele declarate câștigătoare.

Omul din spatele Pop Cola

Alex Melcovich BH SRL. Este deținută de către omul de afaceri Alex Melcovich, care deține și Merlins Beverages, firmă ce produse sucurile Pop Cola. În 2021, firma cu care a câștigat ajutoarele a avut vânzări de 2,1 milioane de lei și un profit net de 1,79 milioane de lei, cu 3 angajați. Firma are ca obiect principal de activitate designul specializat.

Merlins Beverages a avut în 2021 vânzări totale de 57,9 milioane de lei și un câștig net de 7,9 milioane de lei. Compania avea la acel moment 59 de salariați, conform datelor Ministerului Finanțelor.

Conform Ministerului Economiei, firma va realiza o fabrică de producție de băuturi răcoritoare, investiție de 245,8 milioane de lei.

Recomandări Legătura dintre generalul SRI cu pensii de 4.000 de euro pe lună și un manager de spital din Capitală. „De ce nu se organizează concurs de un an?”

Familia milionarului Cionă, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală

Andres Rob Construct SRL. Este parte din grupul de firme Mitliv, deținut astăzi de Carmen Mioara Cioană. Grupul este legat însă de numele unuia dintre cei mai bogați oameni din Craiova – Liviu Cioană.

Acesta a fost condamnat definitiv, în 2019, în dosarul „Ambient Sibiu – Mitliv Craiova” la 4 ani și 11 luni de închisoare cu executare pentru constituirea unui grup infracțional și evaziune fiscală, conform Gazeta de Sud.

Liviu Cioană a fost implicat și în Dosarul „Fațada”, deschis de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) împotriva Olguței Vasilescu, primarul Craiovei. Cioană a avut calitatea de denunțător în dosarul unde Olguța Vasilescu era acuzată de luare de mită și spălare de bani, în condițiile în care firmele sale aveau o serie de contracte cu primăria, conform Bursa.ro. Anchetatorii au închis dosarul în 2020.

Recomandări REPORTAJ DIN CALIFORNIA. Doi medici români din SUA, recunoscători facultății din țară și programelor dure de rezidențiat din SUA, povestesc cum astăzi „și aici, în America, noua generație de rezidenți a început să rupă ușa la ora 5”

Conform datelor oficiale, firma va realiza o unitate de producție de prefabricate pentru construcții, valoarea investiției fiind de 249,4 milioane de lei.

Firma a avut în 2021 afaceri de 265.000 de lei și un profit net de 94.000 de lei, cu doar doi angajați. Firma are ca obiect de activitate lucrările de pregătire a terenului.

Bani din deșeuri

Ecobac Sal SRL. Firma este deținută în proporții egale de către oamenii de afaceri Ciprian Blănaru și Daniel Botez din Bacău. Ecobac a avut în 2021 afaceri totale de 553.000 de lei și un profit net de 424.000 de lei, având un singur angajat. Firma are ca obiect de activitate principal recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Firma urmează să facă o unitate de tratare și eliminare a deșeurilor nepericuloase, valoarea investiției fiind de 113,4 milioane de lei.

Cei doi oameni de afaceri mai dețin o firmă, numită Demeco SRL, care a avut sute de contracte publice pentru incinerarea deșeurilor, conform Presshub.ro.

Concomitent, Ziua News scria în 2021 că Demeco a avut un contract cu u unitate militară din Tunari, în valoare de 13 milioane de lei. În luna iulie a acelui an a explodat o hală din Popești Leordeni a companiei, rănind 11 persoane, din care 5 grav.

De la imobiliare la procesarea lânii

Eco Partnersheep Insulation. Firma este deținută în proporție de 99,8% de către Cristian Mercioniu, un investitor în domeniul imobiliar.

Cristian Mercioniu

Conform datelor Finanțelor, firma a raportat în 2021, ultimul disponibil, afaceri totale de 299.000 de lei și un profit net de 264.000 de lei, cu un angajat. Obiectul de activitate al companiei este cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

Firma urmează să construiască o fabrică de procesare a lânii și pentru producția de materiale fono și termo izolante din lână, cu o valoare a investiției de 182 milioane de lei.

Bani pentru familia Umbrărescu

Eco Wind Power SRL. Firma este deținută de către familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, specializat în construirea de autostrăzi și drumuri și cunoscut drept unul dintre „regii asfaltului” din România.

Dorinel Umbrărescu. Foto: ziaruldevrancea.ro

Firma are ca obiect de activitate producția de energie electrică și avea la final de 2021 zero angajați. În acel an consemna afaceri totale de 370.000 de lei și un profit net de 141.000 de lei.

Conform Ministerului Economiei, firma va realiza o investiție de 658 de milioane de lei, iar codul CAEN asociat arată activitatea de tratare și eliminare a deșeurilor nepericuloase.

Fata unui om de afaceri liberal din Prahova

Feruccio Com SRL. Societatea a avut în 2021 vânzări totale de 4,6 milioane de lei și un profit net de 2,6 milioane de lei, conform datelor Ministerului Finanțelor.

La acel moment, compania avea 7 angajați, iar obiectul principal de activitate era de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare.

În acte, firma este deținută în proporție de 100% de către Gabriela Lorena Alexandru. Este fiica omului de afaceri liberal Ninel Alexandru, din Prahova, specializat în investiții imobiliare.

Ninel Alexandru. Foto: prahovabusiness.ro

În 2016, Ziarul de Ploiești scria că liberalul a provocat un scandal în Suceava, după ce o firmă controlată de familia sa, Woma Ecoserv Construct, voia să cumpere Termica Suceava, societatea prin care se livra căldură în municipiul Suceava, aflată în faliment.

Feruccio Com SRL urmează să facă o investiție de 109 milioane de lei pentru fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Șefă din retail pentru o afacere cu mase plastice

HI-Q Solutions Invest SRL. Firma este controlată în proporție de 100% de către Ramona Păunescu, care este și managing partner, conform paginii sale de LinkedIn.

Ramona Păunescu

Anterior, aceasta a fost manager de țară pentru România și Republica Moldova în cadrul lanțului de retail de haine LC Waikiki, iar în trecut a condus divizia de fashion a grupului RTC, al omului de afaceri Octavian Radu.

În 2021, HI-Q Solutions Invest a raportat afaceri totale de 629.000 de lei și un profit de 427.000 de lei, cu un singur angajat.

Obiectul de activitate al firmei este consultanță pentru afaceri și management.

Societatea urmează să facă o investiție de 141,8 milioane de lei într-o fabrică de mase plastice.

Păunescu deține și 5% din acțiunile firmei HI-Q Moda.

Multinațională din Germania în spatele unei firme de apartament

Non-Woven Global SRL. Este o firmă cu afaceri totale de doar 5.100 de lei și un profit net de 4.600 de lei în 2021.

Firma nu avea la acel moment niciun angajat. Obiectul principal de activitate trecut în acte este fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte.

Firma urmează să construiască o fabrică de materiale nețesute, investiție în valoare de 403 milioane de lei.

Societatea este subsidiara grupului PPE Europe AG din Germania, care deține 100% din titluri. Acesta este un producător de costume de protecție.

Conform site-ului său, grupul mai deține în România firma Alma Atlas din Câmpina. Aceasta avea în 2021 afaceri totale de 949.000 de lei și o pierdere de 824.000 de lei. Obiectul său de activitate este fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Fost fotbalist legendar, aflat în vizită în România, batjocorit într-un parc din Craiova. „De unde ți-ai luat, mă, mersul ăsta?” Cum a reacționat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Băutura de care Liviu Dragnea nu s-a atins până la 58 de ani. În pușcărie a încercat-o prima oară

Viva.ro Mama Irinei Tănase, reacție fabuloasă! Ce a spus despre Liviu Dragnea, care era mai în vârstă decât fostul lui 'socru'

TVMANIA.RO Joan Collins arată mai bine ca oricând la 89 de ani. Cum a fost surprinsă la brațul soțului ei cu 31 de ani mai tânăr

Observatornews.ro ANIMAŢIE. La 33 de ani, Alexandru s-a aruncat în faţa maşinii conduse de Monica Odagiu. Ce arată rezultatul necropsiei

Știrileprotv.ro O fată de 19 ani riscă să fie ucisă de un pluton de execuție, după ce a fost reținută pe aeroport. Ce i-au găsit vameșii din Bali în bagaje

FANATIK.RO Culisele arestării lui Dan Diaconescu, la “Profeţiile lui Mitică”: „Miza e George Simion, președintele AUR!” Video exclusiv

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Elena Băsescu, schimbare totală de look. Cum arată fata cea mică a fostului președinte, la 42 de ani

HOROSCOP Horoscop 11 aprilie 2023. Berbecii încep o perioadă mai dinamică, în care vor dori să facă mai multe deplasări, să întâlnească oameni noi