Femeia care activează ca medic stomatolog la Suceava nu are aviz de liberă practică de la Colegiul medicilor. ”Dumneaei nu figurează în evidențele noastre ca fiind medic stomatolog. Nu are niciun fel de act. Este un cabinet fantomă, nu are autorizație de practică, de liberă practică, nu știm nimic despre el” a declarat pentru Digi24 Dan Gabriel Gospodaru, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi Suceava.

O femeie din Fălticeni a povestit ce a pățit cu copilul ei, tratat de presupusa doctoriță.

„I-a făcut copilului meu mai multe servicii printre care și inhalosedare, plombare, curățare măseluță. La două luni, două luni și un pic de la intervenţie copilului i s-a inflamat zona respectivă, a făcut un abces, i s-a umflat foarte tare falca” a povestit Ioana Onea.

Când a revenit cu copilul de patru ani care avea dureri, a fost surprinsă să constate că presupusul medic stomatolog nu mai știa ce să îi facă.

„Nu era sigură pe ea, pe ce trebuie să facă, dacă să-i facă inhalosedare sau nu, dacă să folosească nu știu ce tip de freză… Am întrebat-o dacă este medic și mi-a spus „da”. La solicitarea mea de a-mi prezenta o diplomă de licență, ea nu a reușit să-mi prezinte decât o diplomă de participare la un curs”.

În aceste condiții, femeia a făcut plângere la Colegiul Medicilor.

