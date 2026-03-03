De la PSD Bacău, la Aeroporturi București

La Compania Națională Aeroporturi București, de unde se înfruptă și familia Bachide, l-am găsit și pe Constantin Gabriel Bunduc, care este membru în CA. Compania de stat administrează cele două aeroporturi ale Bucureștiului, Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu, redeschis în 2022 după zece ani de renovări, care operează în prezent doar câteva zboruri pe zi.

Constantin Gabriel Bunduc este unul dintre PSD-iștii răsăriți mai recent. În anul 2022, susținut de fostul său șef de la Consiliul Județean Bacău, baronul PSD Dragoș Benea (fost senator, președinte CJ Bacău, viceprimar în Bacău și actual europarlamentar și președintele organizației județene a PSD Bacău), Bunduc a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor, unde a stat până în 2025. Astfel, deși în 2024 a candidat pentru un loc în Camera Deputaților, Bunduc a rămas să păzească eșalonul doi al puterii.

Constantin Gabriel Bunduc. Foto: Facebook

Constantin Gabriel Bunduc primește primul post de membru într-un CA în 2022 la CFR SA, apoi în 2024 în CA al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA și în Compania Națională Aeroporturi București, unde este și acum (are mandat până în 2028). Aceste posturi i-au fost atribuite după ce, în 2022, Bunduc a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de unde a plecat la cerere după ce Guvernul Ciolacu a decis să mai reducă numărul de secretari de stat. În schimb, la scurt timp, a primit funcția de director general adjunct la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și apoi postul în CA al Aeroporturi București.

Legat de transporturi, Bunduc s-a făcut remarcat pentru declarația prin care spunea că prioritatea lui este „Autostrada A13 Bacău – Brașov, fiind singura fezabilă pentru trecerea Carpaților, în opinia mea, de om care a lucrat cu fonduri europene, a colaborat cu Jaspers și Uniunea Europeană. Cred că A13 e prima care poate fi finanțată din fonduri europene”. Societatea civilă a explodat atunci, susținând că Bunduc „a făcut dovada apartenenței la un grup de interese care vrea să oprească proiectul Autostrăzii Târgu Mureș – Iași”.

Legat de aeroporturi, Bunduc a ieșit în evidență după ce acum aproape un an, alături de majoritatea colegilor din CA, a beneficiat de o creștere a indemnizației lunare de la 13.000 la 70.000 de lei. Atenționat de presă, Sorin Grindeanu a promis atunci că acest lucru nu se va întâmpla. Apoi, în luna decembrie a anului trecut, indemnizațiile au fost crescute printr-o hotărâre a adunării acționarilor (Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea) la 46.000 de lei brut.

Director în firma tatălui

Conform CV-ului, înainte să devină important în PSD (acum este vicepreședinte al filialei Bacău), Bunduc a lucrat ca agent de vânzări la firma de producție de băuturi alcoolice Amapolla Prest SRL (patronată de Benoni Beca, condamnat în 2013 pentru fraude bancare și spălare de bani). Apoi a fost director de vânzări și consilier juridic la Ela-Ind Confex SRL (între 2002 și 2013), firmă deținută de tatăl său.

Abia în 2013, Bunduc intră în contact cu statul când este angajat la Consiliul Județean Bacău pe funcția de inspector în cadrul Direcției Dezvoltare Durabilă și Managementul Proiectelor și apoi (între 2016 și 2021) ca „expert în accesarea fondurilor structurale și de coeziune” și șef serviciu fonduri nerambursabile la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău (administrat de Consiliul Județean Bacău).

Deși în CV a omis să amintească, Bunduc a fost administrator (între 2013 și 2014) și la Centrul Medical Plus SRL din Bacău, deținut de familia de afaceriști băcăuani Hurmureanu-Luncan (fugăriți ani buni de ANAF pentru recuperarea unor datorii). Diana Hurmureanu-Luncan s-a făcut remarcată acum 15 ani, când i-a făcut soțului o surpriză de 1.500 de euro – Bianca Drăgușanu ieșind dintr-un tort.

O afacere încercată de Bunduc de unul singur a fost Ilmar Consulting SRL (fondată în 2020), cu care nu a reușit să facă mare lucru, iar cum se află în dizolvare.

Soția lui Bunduc este consilier la Serviciul relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial din cadrul Consiliului Județean Bacău din anul 2022. Înainte a lucrat la firma NYER România din Cluj (care deține magazinele de haine New Yorker).

În 2023, Sanda Maria Bunduc a deschis și o afacere prin care face comerț pe internet.

În ultima declarație de avere, din 2024, pe când cumula trei posturi la Ministerul Transporturilor, la Administrația Canalelor Navigabile SA și la CFR SA, Constantin Gabriel Bunduc câștiga de la stat suma totală de 194.000 de lei, iar soția sa – aproape 72.000 de lei. Averea familiei Bunduc cuprinde o casă în Bacău și un teren de 570 mp, o altă casă în Hemeiuș (județul Bacău) și un Volvo XC60.

Traseistul Vișoianu de la FSN la PD și apoi la PNL și PSD

Un alt cuplu prieten cu funcțiile la stat este format din Daniela și Corneliu Vișoianu.

Corneliu Vișoianu a fost numit pe data de 12 februarie 2026 președintele Societății Naționale de Radiocomunicații SA (RADIOCOM), principalul furnizor național de servicii de broadcasting (difuzare radio și TV) și un jucător important în domeniul comunicațiilor electronice.

Curând, Corneliu Vișoianu va împlini 66 de ani, iar până în 1999, când și-a schimbat numele, se numea Corneliu Zugravu. Conform propriului CV, prima facultate, de Chimie Industrială, a început-o la 35 de ani, în 1995, și a absolvit-o în 1998, ieșind subinginer. În perioada 2008 – 2011 a făcut și Facultatea de Drept, continuând cu un master la aceeași instituție de învățământ și apoi cu un doctorat în științe militare la vestitul Colegiu Național de Apărare.

Corneliu Vișoianu, la o expoziție în Israel. Foto: Facebook

Pe plan profesional, CV-ul începe abia în anul 1990, când era președinte al Uniunii Naționale Independența Studențească, deși student devine abia peste cinci ani. Primul contact cu politica apare în anul 1992, când era șef de cabinet la Partidul Democrat. Însă în CV a omis că înainte să ajungă la PD a fost membru FSN și a candidat, la alegerile din 1992, pentru un post de deputat de Suceava. Apoi, Vișoianu se dedică mai mult mediului privat, lucrând la mai multe companii și asociindu-se în mai multe afaceri, asupra cărora vom reveni. În 1997, pentru câteva luni, Vișoianu a fost consilier al ministrului cercetării și tehnologiei, democratul Bujor-Bogdan Teodoriu. După care s-a dedicat din nou afacerilor, fondând mai multe firme și fundații care au beneficiat de fonduri europene prin care a dezvoltat mai multe SRL-uri.

Între timp, în anul 2000, își încearcă din nou norocul, dar fără succes, pentru un post în Parlament din partea PNL la Neamț, iar în 2008, din partea PD-L la Gorj. Apoi, în 2013, este pescuit de premierul de atunci Victor Ponta și numit consilier, poziție în care a stat timp de doi ani. A urmat din nou o perioadă în care s-a ocupat de afaceri, pentru ca în anul 2020 să devină consilier județean la Dâmbovița din partea PSD, iar în 2022, consilier și secretar de stat la Transporturi.

Tot în 2022 a fost numit director general la Uzina Automecanică Moreni SA (filială a Romarm), unde a stat până în 2024, când a fost numit și director general la Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA (o altă filială a Romarm). Vișoianu a mai fost membru în Consiliul de Conducere al Autorității Feroviare Române.

Din 17 februarie 2026, Corneliu Vișoianu este președintele Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Radiocomunicații SA (deținută acum de Ministerul Economiei).

Tot în CV lui Vișoianu se menționează că, din anul 2017, este profesor asociat la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. Apoi, într-un CV mai recent pentru aceeași perioadă este trecută și calitatea de lector și apoi de profesor invitat la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Într-un alt CV, Vișoianu spune că, de fapt, a fost profesor invitat la Colegiul Național de Apărare Carol I.

Asociatul băiatului deștept din energie Buzăianu

Legat de afaceri, Corneliu Vișoianu nu s-a sfiit să se asocieze în cel puțin 11 societăți comerciale, în unele dintre ele cu personaje controversate.

Prima a fost B&C Consulting SRL, fondată în anul 1997 și radiată în 2012. Asociatul lui Vișoianu până în anul 2002 (când a devenit asociat unic) a fost Nicolae Bogdan Buzăianu recunoscut ca „băiatul deștept din energie” și fost partener de afaceri al spionului rus Boris Golovin.

Sediul social al B&C Consulting SRL era în strada Edgar Quinet, nr. 7, din sectorul 1, unde mai activau și Energy Holding (firma de bază a lui Buzăianu) și Marea Lojă a României (constituită în 2002 de Buzăianu și Vișoianu pentru a avea propria masonerie și care, în 2008, a fuzionat cu Marea Lojă Națională a României, organizația masonică oficială și recunoscută). De altfel, Vișoianu este profund implicat în masonerie și a fost mare maestru, adică șeful cel mare, în Marea Lojă.

B&C Consulting SRL s-a ocupat și de campania electorala a PNL din câteva județe pentru alegerile din 2000 (an în care Vișoianu a candidat pentru un loc în Parlament din partea PNL Neamț), partid la care Vișoianu aderase între timp. Firma ar fi fost impusă de Tăriceanu, despre care presa a menționat că ar fi nașul de cununie al lui Vișoianu.

Tot pe strada Edgar Quinet, dar la numărul 9, a funcționat Fundaţia Culturală Delta, înființată în 2001 și al cărei președinte a fost Vișoianu. Fundaţia Culturală Delta, organizație considerată obedientă Marii Loji create de Buzăianu și Vișoianu, a beneficiat și ea de fonduri europene și scopul ei era de a promova „valorile universale, libertatea şi personalitatea individului, dialogul şi toleranţa”. De altfel, printre membrii acestei fundații se numără și persoane publice, mai ales politicieni și oameni de afaceri, mulți fiind cunoscuți ca masoni.

În Edgar Quinet 7 a avut sediul social, până în 2005, și firma Delta Club SRL (fondată în anul 2000 cu denumirea de Davidoff Romania SRL), în care Vișoianu a fost asociat până în anul 2009. Printre asociați, până în anul 2002, s-au numărat și Buzăianu, și Costin Răducu Alexandrescu (fost administrator la Energy Holding, trimis în judecată pentru delapidare acum cinci ani). Legătura dintre Vișoianu și Buzăianu a fost întărită în 2001, când primul a fost numit director general al Energy Consult SA, o altă firmă importantă a „băiatului deștept din energie”.

Forum Group SRL a fost înființată în anul 1999, iar Corneliu Vișoianu a fost fondator. El s-a retras din firmă în anul 2002 în favoarea soției sale, Daniela Vișoianu. În 2003, Forum Group SRL a devenit administratorul Centrului de Perfecţionare, Consultanţă şi Management pentru Comerţul Internaţional Percomex SA, companie înființată de statul român în 1991 printr-o hotărâre a lui Petre Roman.

Forum Group a administrat Percomex până în anul 2005, când compania a fost preluată de Tofan Group SA (deținută de Gheorghe Tofan), iar administrator a fost numit Lucian Bădescu (fiul unui fost general SRI implicat în firme offshore cu afaceri cu energie alături de fostul șef al SRI Giurgiu, Ion Garagancea. El a ajuns în atenția presei cu afacerea Green Energy, firmă implicată în scandalul „băieților deștepți” din energie, în care printre asociați au fost și liberala Alina Gorghiu, și Gabriel Ștefan, fiul fostului primar de Piatra Neamț). Forum Group SRL există și în ziua de azi, Corneliu Vișoianu revenind, în anul 2021, pe funcția de administrator. Anul 2024 a fost încheiat de Forum Group SRL cu un profit de peste 88.000 de lei.

La Social Hub SRL (fondată în 2015 și aflată acum în lichidare), Corneliu Vișoianu a fost administrator câteva luni. Unul dintre asociații firmei a fost Asociația C4C – Communication for Community, înființată în anul 2001 de Dan Ungureanu (asociat în mai multe firme cu Vișoianu), Daniela Vișoianu (soția lui Corneliu Vișoianu) și Luciana Mihaela Hainagiu (fost administrator al Forum Group SRL între 2014 și 2017).

Acacia Regular Consulting SRL a avut o durată de funcționare de zece ani începând cu 2010. Vișoianu a fost asociat doar doi ani, fondând firma împreună cu alte trei persoane, printre care și Tudor Simota, fost director general de la Direcția Generală de Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Tot în 2010 a fost deschisă și European Consulting & Trade Agency – E.C.T.A. Group SRL. Fondatori au fost Corneliu Vișoianu, Cristian Octavian Matei (primar al municipiului Turda din anul 2016, membru PSD), Ucu Mihai Faur (și el tot din Turda, avocat, membru PSD, implicat în afaceri imobiliare, fost candidat la europarlamentare în 2009 și mason), Tudor Simota (asociat și în Acacia Regular Consulting SRL), Călin Radu Nae (om de afaceri cu un doctorat la Academia SRI, titlu retras în 2018, alături de fiica și ginerele lui Gabriel Oprea, după ce s-a constatat că au plagiat, patronul firmei de pază Danirom) și Riff Finance SRL (firmă fondată de mai mulți auditori financiari). Firma funcționează și în prezent, dar nu are activitate declarată.

În Black Sea Leader Strategy SRL, Corneliu Vișoianu a fost asociat doar două luni chiar la început, în 2017, când a fost înființată firma împreună cu Ancuța Liliana Nicoleta Guță (devenită asociată și în Delta Club SRL în anul 2008).

Centrul de Studii Prospective Strategikon SRL a fost fondat de Vișoianu și de Radu Gheorghe Magdin (fost angajat MAE, Rompres, ofițer de presă la Parlamentul European pentru delegația social-democrată română, consilier onorific al premierului Victor Ponta, fost profesor la SNSPA) în anul 2015 și dizolvat în 2019.

În Global Oil & Metal Energy Corporation SRL, Corneliu Vișoianu a fost asociat de la înființarea firmei în 2015, până la radierea acesteia, în 2023. Inițial, firma s-a numit Atelierul de Ceramică SRL până în 2018 și a fost fondată de două persoane fizice și Asociația C4C (prezentă și în Social Hub SRL). Vișoianu apare și el ca asociat la sfârșitul anului 2015 în firma care se ocupa de „fabricarea altor articole din ceramică și porțelan”. Până la radiere, structura asociaților s-a tot schimbat, doar Vișoianu rămânând constant.

La Moșie SRL este o altă firmă în care Vișoianu încă este prezent. Fondată în anul 2009, de o anume Ana Dodoi, La Moșie SRL se ocupă cu servicii de cazare și de „activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”. Vișoianu a intrat în firmă ca administrator în anul 2019. Dar Asociația Eduteco (asociație care a învârtit fonduri uriașe și cu sediul tot în Edgar Quinet 7), al cărei președinte este Corneliu Vișoianu, preluase încă din 2015 o parte din firmă. Recent, Vișoianu a împrumutat firma La Moșie cu suma de 280.000 de lei.

O 9 Atitudine SRL este cea de-a unsprezecea firmă în care Vișoianu a fost asociat. Deschisă în anul 2014 de Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România (actuala InfoCons) și Kalman Szanto, firma se ocupa cu publicitatea. Vișoianu preia locul lui Kalman Szanto din firmă în august 2015. În 2022, firma a fost radiată.

După cum se vede, Vișoianu este și un membru activ al societății civile, fiind fondator sau membru în mai multe asociații și fundații: Fundația Culturală Delta, Asociația C4C, Asociația Strategikon, Fundația Salvați-vă Îngerii, Asociația DeMolay, Asociația Casa Româno-Chineză, Asociația Tghether4You (Torino, Italia), Asociația Eduteco și membru în Marea Lojă Națională din România. Corneliu Vișoianu mai este și membru în Consiliul de Conducere al Clubului Sportiv Rapid București și membru al PSD Dâmbovița.

La scurt timp după ce a fost numit președintele CA al Radiocomunicații SA (pe site este trecută data de 12 februarie, dar în actele oficiale apare ziua de 17), Corneliu Vișoianu își declara din nou public pasiunea pentru latura militară. În mai multe postări din perioada 17-19 februarie de pe pagina sa de Facebook, Vișoianu arată că a participat la Expoziția Internațională Defense & Homeland Security din Israel ca șef al Diviziei Defense din cadrul companiei internaționale Lunox Internațional Holding SE, integrator strategic de soluții globale inclusiv în industria de apărare și securitate.

Soția, specialistă în educație

Daniela Vișoianu, soția lui Corneliu Vișoianu, este om de afaceri, funcționar public, membru al societății civile și expert în educație. Prima ei apariție vizibilă într-o instituție publică a fost în anul 2016 ca membru în Consiliul Economic Social. Tot ea a deținut funcția de președinte al Federației Coaliția pentru Educație, o organizație care reunea mai multe asociații specializate pe educație, inclusiv C4C (prezentă în mai multe afaceri ale soțului).

Daniela Vișoianu. Foto: Facebook

Doi ani mai târziu, Daniela Vișoianu lansa raportul președintelui Klaus Iohannis „România educată”. Apoi, la sfârșitul lui 2019, Klaus Iohannis i-a acordat Danielei Vișoianu Ordinul Național pentru Merit în grad de Cavaler. În același timp, Daniela Vișoianu devenea consiliera ministrului educației Monica Anisie. Presa a scris la vremea respectivă că, în timp ce prelua mandatul de consilier, doamna Vișoianu derula cu Ministerul Educației, prin asociația C4C, un proiect cu fonduri europene în care era implicat și un ONG condus de controversatul Alexandru Cumpănașu. În septembrie 2020, Daniela Vișoianu a demisionat de la minister și a devenit coordonatoarea grupului de lucru din Ministerul Educației intitulat „Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice pentru educație digitală”. Apoi, fosta ministră a educației Monica Anisie devine senatoare, iar Daniela Vișoianu o urmează pe funcția de consilier.

Ca și soțul ei, doamna Vișoianu a avut tangență cu domeniul energetic pentru că a fost consilier HR al Arelco Power SRL, firmă care făcea parte din grupul societăţilor care au tranzacţionat preferențial energie de la Complexul Energetic Rovinari (inițial, firma s-a numit Alerco Distribution SRL).

În prezent, ea mai este asociată în Forum Group SRL, este vicepreședintă în C4C și membră în Asociația Româna pentru Coaching.

Conform declarației de avere din 2024, ultima funcție publică a Danielei Vișoianu a fost de consilieră a senatoarei PNL Monica Anisie. Însă, așa cum arată un Memorandum Intern al Biroului Permanent al Senatului, în decembrie 2024, Daniela Vișoianu a fost reîncadrată consilier parlamentar la Comisia pentru învățământ, știință și inovare (unde senatoarea Monica Anisie este secretar).

Averea soților Vișoianu, conform ultimelor declarații de avere, din anul 2024, nu este una opulentă. Ei dețin terenuri intravilane în suprafață totală de 12.000 mp și o casă de vacanță în Bolovani, județul Dâmbovița, două apartamente în București și un spațiu comercial în Chitila. Ca venituri, au fost declarate pentru Corneliu Vișoianu cele de la Uzina Automecanică Moreni și de la AFER însumând 124.000 de lei, iar pentru doamna Vișoianu 84.629 de lei de la Senat, 2.013 lei de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (unde era profesor asociat) și 56.000 de lei dividende de la Forum Group SRL.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE