De Mihai Niculescu,

Președintele Iohannis a decorat vineri mai multe personalități din educație și medicină, cu prilejul zilei de 1 Decembrie, printre care rectorii Sorin Cîmpeanu, Remus Pricopie, Marilen Pirtea, Mircea Dumitru. “Marcăm, astfel, în fața națiunii, reperele identității noastre“, a declarat Iohannis, relatează edupedu.ro.

Daniela Vișoianu a condus numeroase dintre evenimentele celui mai important proiect prezidențial asumat de Klaus Iohannis: ‘România educată‘, a lansat acum un an raportul prezidențial, iar acum o lună a deschis evenimentul de lansare a programului candidatului Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, eveniment organizat de PNL.

Daniela Vișoianu este vicepreședintele Asociației C4C Communication for Community, potrivit declarației sale de interese. Asociația C4C Communication for Community, în care soțul său are rol de expert, a încheiat anul trecut un contract cu Ministerul Educației și ONG-ul lui Cumpănașu, pentru implementarea proiectului pe fonduri europene “Noi perspective în educație“, arată sursa citată.

Daniela Vișoianu a intrat în atenția presei în 2012, când derula un alt proiect pe fonduri europene – “Munca are genul feminin” – prin Asociația C4C alături de soțul său, Corneliu Vișoianu, care fusese partener cu “băiatul deștept” din energie Bogdan Buzăianu în “compania care a făcut strategia electorală în 2000 pentru PNL Prahova (prin firma B&C Consulting, după iniţialele numelor Bogdan şi Corneliu)”, scria la acea vreme publicația www.viitorulilfovean.ro.

„Doamna Vișoianu câștiga aproape 100 de milioane de lei vechi lunar din funcția de manager a firmei Arelco Distribuţie SRL, firmă face parte din grupul societăţilor care au tranzacţionat energie de la Complexul Energetic Rovinari. SRL-ul bucureştean a încheiat un contract păgubos pentru CE Rovinari, cumpărând o bună perioadă energie la un preţ de 104 lei, mai mic decât cel de producţie, 112 lei, însă, în martie anul trecut, preţul de achiziţie a fost renegociat şi s-a evitat astfel crearea unui prejudiciu de peste 200 de miliarde complexului”, scriau jurnaliștii.

Sursa foto: Daniela Vișoianu blog

