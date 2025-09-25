Deși după fizic și alură n-ai fi zis, Golovin a fost colonel în trupele speciale ale serviciului secret al armatei sovietice, GRU, după cum chiar el se laudă.

Venit pe filiera Reprezentanței Comerciale a Federației Ruse la București, Golovin a fost prezent în mai toate marile tunuri rusești din România. În general, Golovin a făcut afaceri cu cărbune, energie și combustibili, dar nu s-a dat în lături și din alte domenii, în funcție de ce ordine primea de la Moscova.

Cert este că unde a pus Golovin mâna s-a ales praful și toate s-au transformat în țepe care duc la Moscova. Deși a devenit foarte discret în ultima vreme, ce a semănat Boris Golovin în urmă cu mulți ani crește și acum.

Pentru că el și-a întins tentaculele care au pătruns până la cele mai înalte niveluri ale politicii și serviciilor de informații din România.

golovin_Birou

Afacerea „Sunoil”, politicieni și ofițeri SRI

Prima țeapă cunoscută, în care a fost și Boris Golovin implicat, a fost afacerea „Sunoil”. Pe lângă rețeaua lui Golovin, au fost implicate nume sonore, inclusiv politicieni ai Partidului Democrat și ofițeri SRI din Prahova.

În 1999, ploieșteanul Liviu Constantin Niţă a înfiinţat mai multe firme sub umbrela companiei pe care o administra, Sunoil Company SA. În Sunoil Company SA, Niță a fost asociat, printre alții, și cu basarabeanul cu cetățenie română Boris Golovin.

Liviu Constantin Niţă

Căpușând Petrom prin mai multe firme off-shore, Sunoil Company SA a prejudiciat statul român şi rafinăria Petrobrazi cu peste 7 milioane de dolari.

După acest episod, Liviu Constantin Niţă a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar a fost graţiat în 2004, printr-un decret prezidenţial, de Ion Iliescu. Acum doi ani, Liviu Constantin Niță era risk management specialist la AIK Energy Ltd, în Londra.

Boris Golovin nu este singura legătură cu Rusia a lui Niță. El este căsătorit cu rusoaica Natalia Rybchenko, fostă angajată a Ambasadei Federaţiei Ruse la București, de unde, în anul 2000, a ajuns direct director al magazinelor cu produse nepetroliere ale LukOil România.

Natalia Rybchenko

Începând cu 2013, soții Niță și-au mutat afacerile în Marea Britanie, unde au dezvoltat brandul AIK, fondând mai multe firme. Au început cu AIK Trading Ltd, a cărei denumire a fost schimabtă în AIK Energy Ltd și apoi în AIK Energy International Ltd.

Natalia și Liviu Niță

În 2017, Natalia Rybchenko fondează la Londra AIK Group Ltd, iar Gheorghe Andrei Pădureț devine director al firmei.

Gheorghe Andrei Pădureț este un businessman foarte complex. El a fost președintele Asociației „Camera de Comerț și Industrie România – Marea Britanie” (CCIR-MB) și a reprezentat firma Nataliei Rybchenko, AIK Energy Group. O altă funcție pompoasă a lui Pădureț a fost de consul onorific al Republicii Chile la Constanța. El a fost implicat în mai multe businessuri din România, Marea Britanie, Tunisia etc.

Indirect, gruparea Pădureț- Rybchenko a fost legată recent de un grup de influenceri români susținători ai lui Călin Georgescu și acroșați de Moscova.

AIK Energy International Trading a deschis, în 2017, la București, AIK Energy Ltd Londra Sucursala București. Apoi, în 2020, AIK Energy LTD intră în compania Valahia Gaz din Târgoviște, fondată de Damian Spiridon (asociat cu Natalia Niță în firma Inter Distribution Company, firmă care a căpușat, o bună perioadă, LukOil România) și Dimitri Msuknishvili (manager financiar al Ambasadei Republicii Georgia la București), și o preia, schimbându-i denumirea în AIK Energy Romania.

După câteva luni de la înființare, firma britanică obține de la ANRE licența de furnizare a gazelor naturale prin sucursala din București.

Potrivit unui raport ANRE, din iulie 2020, AIK Energy avea o cotă de 35% pe piața en-gros a gazelor, fiind cel mai important actor de pe această piață (în afara celor doi mari producători, OMV Petrom și Romgaz), dar și cel mai mare dator către Transgaz, cu vreo cinci milioane de euro, bani pierduți.

Pe lângă licența de furnizor de gaze, AIK Energy Ltd Londra Sucursala București deținea și licență de trading de energie electrică.

Unul dintre directorii AIK Energy a fost Dan Popescu, pe care l-am mai regăsit și ca fost administrator în firma Total Asset Management Gmbh, legată de nelipsitul din afacerile rusești de la noi Boris Golovin și de actualul soț al Nataliei Rybchenko, Liviu Niță.

Acum opt ani, o firmă din Chișinău din grupul AIK, AIK Petroleum SRL, a fost prinsă, de Serviciul Vamal al Ucrainei cu o escrocherie legată de comerțul cu combustibili.

Țepe cu oligarhii ruși Igor Ziuzin și Oleg Deripaska

În urmă cu câțiva ani, Golovin declara că inițial a venit în România ca reprezentant al oligarhilor ruși Igor Ziuzin și Oleg Deripaska.

Ziuzin patrona compania Mechel, care a început, din 2003, să strângă în portofoliul ei combinatele Mechel – Câmpia Turzii (INSI), Mechel – Târgovişte (COS), Ductil Steel – Oţelu Roşu, Ductil Steel – Buzău, Laminorul Brăila şi Mechel – Reparaţii Târgovişte.

După câțiva ani, Mechel cedează activele sale din România, pentru 230 de lei, firmei de apartament Invest Nikarom SRL, patronată de rusul Victor Chumakov, și el un apropiat al cercului format de Reprezentanța Comercială a Federației Ruse la București.

De altfel, Chumakov a mai fost implicat și în devalizarea UPET Târgoviște, uzină privatizată, în 2001, în favoarea companiei rusești OMZ. Prin alte firme, Chumakov a avut contracte de milioane de euro cu Ministerul de Interne, Compania Națională a Huilei și Romgaz.

Deripaska a cumpărat în România Alor Oradea, Alro Slatina și Alum Tulcea. La Oradea, în urma lui Deripaska a rămas un morman de șlam roșu care poluează grav orașul bihorean și care acum este patronat de un basarabean.

Reprezentanța Economică a Rusiei, sediul firmelor lui Golovin

Majoritatea firmelor fondate de Golovin în România au avut sediul social în incinta Reprezentanței Economice a Rusiei din Piața Charles de Gaulle nr. 4-6. Clădirea, proprietate a Federației Ruse, a devenit celebră după ce s-a aflat că a fost renovată de firma Ideal Proiect, patronată de omul de afaceri Marius Dorin Lulea, unul dintre fondatorii AUR.

Pe vremea când Boris Golovin deschidea firme în sediul Reprezentanței Economice a Rusiei, atașatul comercial al Federației Ruse la București era Mark Viktorovichi Abarshalin.

Abarshalin s-a născut în anul 1948 la Moscova. În anii ’90, el a fost expert-șef al Direcției principale pentru relații comerciale și economice cu țările europene din cadrul Ministerului Relațiilor Economice Externe al Federației Ruse. Apoi a fost trimis atașat comercial la București, unde s-a întovărășit și cu Golovin.

Pe când ocupa funcția diplomatică la București, Abarshalin a fost și administrator unic al UPET Târgoviște (uzină devalizată de ruși după ce a fost cumpărată de OMZ) până la sfârșitul lui 2006. Sub conducerea lui Abarshalin, UPET SA a început să-și vândă activele cele mai valoroase pe nimic. Abarshalin a mai fost și director în banca deschisă de foști KGB-iști la București, Nova Bank.

Mark Abarshalin a făcut afaceri și direct cu Golovin. În anul 2001, când OMZ cumpăra UPET Târgoviște, la Moscova era înființată firma CJSC Sodeystie Business Consulting – SBK (lichidată în 2016). Acționarii firmei au fost Inter Distribution Company SRL din București (firma căpușă a LukOil, fondată de Spiridon Damian și cedată Nataliei Rybchenko, soția lui Liviu Constantin Niță) și bine-cunoscutul Boris Golovin, iar Mark Viktorovichi Abarshalin era director general.

Mark Abarshalin

Asociatul lui Horațiu Potra

În 1999, colonelul Boris Golovin fondează prima firmă în incinta Reprezentanței Economice a Rusiei din Piața Charles de Gaulle nr. 4-6, și anume Global International 2000 SRL.

Până în 2018 când a fost radiată, prin firmă, alături de Golovin, au trecut și câteva nume interesante ca Horia Constantin Bejan (fost director în Ministerul Economiei din anii ’80 până în 2001 și fost asociat cu Constantin Iavorski, un alt afacerist basarabean cu conexiuni la Moscova), compania rusă Ziomar (parte din Rosatom, corporație de stat rusească înființată din ordinul președintelui Vladimir Putin, în decembrie 2007, și care gestionează toată activitatea nucleară civilă din Rusia și implicată în programul de îmbogățire a uraniului din Iran) și Victor Ustinov, fost atașat comercial al Rusiei la București și reprezentant al Ziomar.

Dar acum, cel mai interesant a devenit Nicolae Costache, un afacerist care a fost asociat cu Horațiu Potra în firmele Trans Nobili Rosales SRL din Mediaș și Roko Diamonds Company Limited din Sierra Leone (implicată în traficul internațional de armament). Costache a administrat niște concesiuni miniere și zăcăminte de diamante din Senegal, Angola, Guinea Bissau, Sierra Leone și Namibia.

În Sierra Leone a făcut afaceri, la începutul anilor ’90, și Tania Golovina, soția lui Boris Golovin. Aceasta era asociată în Kraf Company Limited cu un fost ofițer din armata sovietică și cu șeful unei miliții rebele fondată de criminalul Johnny Paul Koroma (care a ajuns, pentru un an, șeful statului Sierra Leone, în 1997).

Țeapa de la Deva

Pe site-ul propriu, Global International 2000 se descria ca „fiind unul dintre cei mai importanți furnizori de combustibili din România (…) Prin parteneriate strategice cu importanți producători de cărbune din Federația Rusă, compania noastră poate asigura livrări de huilă energetică (cu precădere din bazinul Kuzbass) prin contracte pe termen lung, în condiții tehnice, economice și comerciale avantajoase pentru beneficiari. Până în prezent, Global International 2000 a livrat cantități medii anuale de circa 500.000 t/an, pentru centrale electrice importante din România: CET Iași, CET Suceava, CET Giurgiu, CET Deva.”

În anul 2000, Global International 2000 SRL intră într-un consorțiu alături de două offshore-uri cu scopul retehnologizării Termocentralei CET Mintia de la Deva.

Prin acest consorțiu, susținut direct de Vladimir Putin, s-a urmărit stingerea unei datorii de aproape 22 milioane de dolari a URSS, din anii ’80, rezultată din participarea României la construcția combinatului de la Krivoi Rog.

Astfel, Rusia a furnizat echipamentele energetice necesare modernizării termocentralei, în valoare de 20 de milioane de dolari.

Echipamentele au fost livrate prin Global International 2000 SA și au zăcut în curtea termocentralei până au ieșit din garanție. Firma austriacă Babcock Borsig Power, prezentă în consorțiu, ducea la un scandal mai vechi privind retehnologizarea Porţilor de Fier I şi II și la Nicolae Bogdan Buzaianu (unul dintre băieții deștepți din energie, fondatorul Energy Holdings şi partener de afaceri cu Boris Golovin).

Investiția ratată de la Galați

În 2007, Global International 2000 SRL fondează, la Galați, Global Power Investment SRL pentru producţia şi distribuţia energiei electrice. Boris Golovin era administratorul firmei, iar la scurt timp, în noua firma gălățeană intră ca asociați ENEL Investment Holding B.V. (cunoscutul distribuitor de energie) și Romelectro SA (asociată în altă firmă cu Liviu Dragnea și care în 2023 ar fi plătit consultanță firmei lui Florian Coldea), iar denumirea este schimbată în ENEL Producție SRL.

După șapte luni de existență, firma este radiată. Scopul asocierii a fost construirea uneia dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din sud-estul Europei, la Galați. Organizația „Greenpeace” a protestat împotriva acestui proiect foarte poluant, iar construcția a fost oprită.

Global International 2000 a livrat cărbune către CET-urile din Giurgiu, Brăila, Deva, Iași și Suceava. Dar și în Republica Moldova, unde în 2010 a cumpărat firma Mold Itera Energy de la grupul rus Itera și care urma să construiască o megacentrală la Cuciurgan.

Țeapa de la Reșița

În 2005, Golovin deschide, tot la adresa Reprezentanței Economice a Rusiei, firma Romcar Russian Buses SRL (radiată acum cinci ani) și Robus Reșița SA (cu denumirea inițială de Romcar Russian Buses Production SA și radiată în 2019).

Afacerea consta în construirea de autobuze și microbuze rusești la Reșița sub licența companiei GAZ Ruskii Autobus deținută de oligarhul Oleg Deripaska. În afacere au fost asociați cu Golovin și Horia Bejan (fostul director din Ministerul Industriilor), Vlad Soare (fost președinte Bancorex și al grupului Gelsor creat de Sorin Ovidiu Vântu), Corneliu Roșu (fost candidat al PNG la Primaria Capitalei) și firma Global International 2000 SRL.

Producția de autobuze se făcea în cadrul UCM Reșița controlată atunci de Nicolae Buzăianu, magnatul energiei prin Energy Holding. UCM Reșița a fost și ea declarată falimentară la începutul acestui an.

Centrul de Afaceri Româno-Rus

Tot în 2005 este fondată în București și firma Total Hotels SRL cu asociat majoritar firma Total Consult – Legal Business Management SRL. Golovin intră în firmă după un an și rămâne asociat până în 2008 când dă înapoi părțile sociale către Total Consult – Legal Business Management SRL.

Total Consult – Legal Business Management SRL a fost înființată în anul 1994 de avocatul ploieștean Marian Moscovici, un apropiat de-al lui Liviu Constantin Niță (cel cu afacerea Sunoil), și se numea la început Total Consult SRL.

Printre alte firme (inclusiv cea de protecție și pază Life Guard Security sau Total Brands SRL), Total Consult – Legal Business Management SRL fondează, în 2003, împreună cu mai multe persoane, Centrul de Afaceri Româno – Rus SA.

Cei mai interesanți asociați erau Constantin Samson (apropiat de mulți politicieni, patronul celui mai mare transportator din zona Iași și reținut anul trecut pentru fraudă) și firma Altrade România SRL. Aceasta era patronată de Iurie Cecan, un basarabean cu mai multe afaceri în România, apropiat de fugarul Plahotniuc și de patronii KGB-iști ai Nova Bank.

În 2006, Moscovici schimbă denumirea firmei în Total Corporate Investment Group SRL și o cedează companiei elvețiene Total Asset Management Gmbh controlată de Boris Golovin și administrată de Dan Popescu (fost director la AIK Energy a soției lui Niță).

Până la urmă, în 2011, Total Consult ajunge în posesia lui Damian Spiridon, fost colaborator al Securității și candidat în 2008 la Primăria Capitalei din partea Partidului Verde și legat de Natalia Niță prin Valahia Gaz.

Ministrul asociat cu Golovin

Regional Romlines SRL a fost înființată în anul 2006, tot la sediul Reprezentanței Economice a Rusiei, cu scopul de a se ocupa cu transportul terestru. Asociați au fost Boris Golovin, Lucian Șova (fost ministru al Transporturilor), Romcar Russian Buses SRL (firma cu autobuzele rusești), Niso Transeurope SRL (controlată de Lucian Șova și masonul Stelian Nistor, nașul PSD-istului Valeriu Zgonea) și A.C. Management SRL (controlată de Adrian Chebuțiu, fost preşedinte al CA şi director general al UCM Reşiţa SA, cercetat în mai multe dosare de DNA și condamnat, fost asociat cu Golovin în Robus Reșița).

Firma funcțională fondată de Golovin

Global Energy Investment SRL este deschisă în 2008 la București și a avut, anul trecut, un profit de peste 700 mii lei. Golovin a ieșit din firmă în anul 2022, iar acum, după mai multe schimbări, este deținută de omul de afaceri gălățean Dan Ciocea și Alexandra Bejan.

Global Energy Investment a preluat, la Chișinău, împreună cu Energy Holding Ltd din Cipru, firma Mold Itera Energy SRL care este administrată de Boris Golovin. Iar în 2010, tot la Chișinău, a fondat M Global Energy SRL administrată de Horia Bejan. Firma a fost închisă în acest an.

Global Energy Investment SRL a mai fost asociată în Power Coal Resources SRL, fondată la București în 2010 și radiată în anul 2015, și care îi mai avea asociați pe Boris Golovin și rusul Sergey Smotritelev (director la o companie deținută de Gazprom). Aceasta a primit, în 2012, de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, licență pentru exploatarea resurselor de cărbune brun din perimetrul Almăj Nord, judeţul Caraş-Severin. Firma a livrat ceva timp cărbune pentru termocentrala de la Mintia.

Țeapa de la Giurgiu și alte afaceri

În 2011, Global Energy Production SRL este deschisă în Giurgiu de firmele Global International 2000 SRL și Uzina Termoelectrica Giurgiu (singurul furnizor de energie termică pentru giurgiuveni). Firma bucureșteană nu apucă să plătească suma negociată de 22 milioane de lei că CJ Giurgiu răscumpără o parte din activele uzinei cu aproape 15 milioane de lei, bani virați direct în conturile Global International 2000. Deznodământul a fost unul previzibil, uzina giurgiuveană a intrat în faliment.

Tot la sediul Reprezentanței Comerciale din Piața Charles de Gaulle nr. 4-6, Golovin a fondat, în 2004, împreună cu firma maghiară Amiko Gas Kft, firma Amiko Gas România SRL. Grupul maghiar Amiko făcea afaceri și în Slovacia, unde deținea câteva firme. În 2014, Golovin părăsește firma, care ajunge pe mâna israelianului născut în Rusia Guerman Khessine.

Khessine a fost asociat, în România, cu rusoaica Liudmila Sapega, cunoscută în lumea jocurilor de noroc de la noi și venită și ea tot pe filiera rusă.

Probabil că așa i-a venit ideea și lui Boris Golovin ca să deschidă, în 2020, la București, firma de jocuri de noroc și pariuri Alfa Omega Gaming SRL. Firma este printre puținele care mai funcționează și singura în care Golovin încă mai figurează ca unic asociat. Deși nu a desfășurat nicio activitate economică, firma de jocuri de noroc deține active circulante din creanțe de două miliarde de lei.

În 2011, Golovin și Bejan intră asociați în firma Granulat SRL (cu obiect de activitate de recuperare a deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile). Alături de alți asociați rămâne și fondatorul Cristian Ion Anghel, un constănțean cu cetățenie germană și cu mai multe afaceri în Austria și Constanța. Granulat SRL a fost radiată în 2015.

Duma Imob Development SRL este o altă firmă prin care a trecut Golovin și care încă mai este în funcțiune. Fondată în 2015, de Andrei Muraru și Aurel Victor Dumitru, firma avea ca obiect de activitate dezvoltarea imobiliară.

În 2017, numărul asociaților crește prin cooptarea lui Boris Golovin și George Antonie Iorgovan (fiul părintelui Constituției, Antonie Iorgovan). Imediat, Duma Imob development subînchiriază de la Global Energy Investment (firma lui Golovin și Bejan) clădirea din Charles de Gaulle 4-6, proprietatea Reprezentanței Comerciale a Federației Ruse. Cu un an mai devreme, Global Energy Investment închiriase clădirea pentru o perioadă de zece ani.

Foto: EVZ

