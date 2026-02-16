Soții Grăjdan au lucrat toată viața la stat pe salarii și indemnizații colosale

Doamna Vasilica Grăjdan și-a început cariera de bugetar în anii 90 ca economist la Electrica și a continuat ca director la ENEL și Transgaz. Din 2018 este administrator la Eurotransgaz și, din anul 2023, membru în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica (CNN).

Vasilica Grăjdan. Foto: nuclearelectrica.ro

În declarația de avere din anul 2024, veniturile cumulate ale doamnei Grăjdan au fost de de 534.000 de lei românești și aproape 150.000 de lei moldovenești (aproximativ 40.000 de lei românești), pentru că avea trei venituri de la stat: Transgaz (unde este director Resurse Umane), Eurotransgaz (compania deschisă de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz în Republica Moldova) și CNN.

Vasilica Grăjdan este soția lui Marius Grăjdan, directorul general și președintele CA al Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS).

În ultima Declarație de avere, din 2024, Marius Grăjdan precizează că funcția de conducere de la RA-APPS i-a adus un venit de aproape 310.000 de lei.

Deci, împreună, soții Grăjdan câștigă de la stat aproape 900.000 de lei pe an.

Despre Marius Grăjdan s-a auzit prima oară în anul 2015, când a fost numit director general interimar al RA-APPS, după ce fostul șef al instituției a fost arestat. Grăjdan a ajuns în fruntea RA-APPS din poziția de director tehnic.

Marius Grăjdan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În vara anului trecut a ieșit la iveală un scandal legat de indemnizațiile ce ar fi urmat să le primească șeful RA-APPS. Potrivit bilanțului financiar aprobat în anul 2024, directorul general al companiei, Marius Grăjdan, ar fi urmat să încaseze o indemnizație de peste 4,5 milioane de lei. După ce s-a făcut publică această intenție, RA-APPS a emis un comunicat în care preciza că totul a fost o eroare de redactare și de fapt suma de 4,5 milioane de lei nu reprezintă doar indemnizația directorului general, ci totalul cheltuielilor cu toate funcțiile de conducere și control din Regie.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian (un alt personaj cimentat în funcții importante la stat), a lucrat și el la RA-APPS în perioada 2006-2017, când a fost director executiv. Practic, Marius Grăjdan i-a fost șef o perioadă, iar când Sterian a plecat, în 2017, de la RA-APPS, în fruntea Transgaz, a luat-o și pe soția lui Grăjdan, cocoțând-o pe funcția de director Organizare și Planificare Resurse Umane, unde se află și acum.

Cu ce se ocupă RA-APPS

RA-APPS (Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat) se află sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului și este o instituție foarte importantă și interesantă, pentru foarte mulți fiind încă plină de resurse.

Aceasta a fost creată în anul 1990, moștenind parțial patrimoniul fostei Direcții Generale a Gospodăriei de Partid (care gestiona vile, hoteluri, baze de odihnă, imobile utilizate de conducerea politică comunistă) și a Administrației Fondului Locativ de Stat (care gestiona locuințele de stat și imobile folosite de instituții și demnitari comuniști) și se ocupă de administrarea, conservarea, protejarea și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, ministerele, autorități și instituții publice și a locuințelor de protocol.

Nu există o listă publică, iar Regia evită să o facă cunoscută, care să cuprindă întregul patrimoniu al acesteia. Mai ales că o parte a arhivei fostei Gospodării de Partid este încă secretizată. Cert este că RA-APPS deține hoteluri la munte și la mare, palate (cum ar fi sediul Guvernului, Palatul Știrbei, Olănești sau Snagov), vile renumite (cum este Vila Lac din Floreasca) și mii de hectare de teren.

O bună parte din patrimoniu a fost înstrăinată de-a lungul timpului, iar alte imobile sunt închiriate pe nimic (cum a fost în cazul EximBank) devenind afaceri prospere pentru protejați. Plus că RA-APPS acordă bugete generoase prin multe contracte pentru renovări, pază, fel și fel de achiziții și servicii. De multe ori, acești bani se duc tot către firmele agreate politic.

Averea soților Grăjdan cuprinde o casă și un apartament în Voluntari (Ilfov) și o altă casă și un teren în Dărmănești (Bacău).

Specialistul în agroturism, secretar de stat la MApN

Bachide este o altă familie care s-a instalat comod în funcții bine plătite la stat.

Eduard Bachide a absolvit în anul 2003 Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic din cadrul Universității Bioterra (aceași facultate menționată de fostul ministru al apărarii Ionuț Moșteanu). Între 2006 și 2008, Bachide a făcut un master la Universitatea de Științe Agricole și în 2013 un curs la renumitul Colegiu Național de Apărare.

Eduard Bachide

Pe plan profesional, CV-ul lui Eduard Bachide începe abia în anul 2012, la vârsta de 32 de ani, cu funcția de director de cabinet al ministrului PSD Mircea Dușa (pe când era ministru pentru Relația cu Parlamentul și apoi ministrul de interne și al apărării) până în 2016.

Apoi a lucrat la Camera Deputaților ca director adjunct și director la Direcția de Afaceri Interne (care se ocupă de ordinea și siguranța Camerei Deputaților). Din anul 2022, Eduard Bachide este secretar de stat și șef al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului la Ministerul Apărării Naționale (printre responsabilități se numără și CSA Steaua București (atrăgând de multe ori furia microbiștilor).

O reconstituire a CV-ului PSD-istului Eduard Bachide înainte de 2012 (când a făcut public primul loc de muncă) dezvăluie că a lucrat la firma familiei care se ocupă de restaurante, Bachiris F & V SRL din Brașov (deține restaurantul Poarta Schei).

În anul 2001 a fondat, tot la Brașov, împreună cu mama sa, firma Eso – Sauber SRL cu activității de întreținere și curățare a clădirilor. Între 2006 și 2014, Bachide a fost asociat în firma Festival Com SRL care se ocupa tot de restaurante. În anul 2008 a donat pentru alianța politică PSD – PC suma de 16.000 de lei.

Prima tangență cu statul a lui Eduard Bachide pare să fie în anul 2009 când devine membru al Consiliului de Administrație al fostei companii de stat Romplumb din Baia Mare. În 2013, a continuat cu funcția de membru în CA al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART SA (filială a Transelectrica) și membru AGA la Electrocentrale București SA, iar în 2014 în CA al Active Conexe SA (societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului). Anul 2022 l-a găsit pe Bachide în poziția de membru în CA al Companiei Naționale Aeroporturi București.

În prezent, Eduard Bachide este membru în CA al Romtehnica și președintele CA al Companiei Naționale Aeroporturi București. Aceste poziții și funcția de secretar de stat la MApN i-au adus, conform declarației de avere din 2024, venituri de aproape 260.000 de lei.

Soția sa, Anca Mihaela Bachide (fostă Spiridon) lucrează de ani la Camera Deputaților, iar din 2016 este director general la Cancelaria președintelui Camerei Deputaților. Conform declarației de avere din 2024, doamna Bachide a câștigat datorită acestei funcții aproape 140.000 de lei.

Anca Mihaela Bachide (fostă Spiridon)

Anca Mihaela Bachide este fiica fostului primar PSD din Dărmăneşti (judeţul Bacău) Constantin Spiridon, condamnat definitiv, acum zece ani, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Constantin Spiridon. Foto: pressone.ro

În anul 2017, pe vremea când era directoarea Cancelariei lui Dragnea și se numea Spiridon, Anca Mihaela Bachide a devenit celebră după ce s-a aflat că pe computerul ei de serviciu a fost redactat controversatul proiect al Ordonanței de Urgență privind grațierea și băgat pe șest într-un pachet de documente întocmite de Ministerul Justiției. Ordonanța 13 a fost motivul pentru care au ieșit în stradă zeci de mii de oameni pentru a determina Guvernul Grindeanu să adopte OUG 14 prin care să fie abrogată precedenta Ordonanță.

Anca Mihaela Bachide și-a păstrat funcția fiind acum șefa cancelariei lui Grindeanu, actualul președinte al Camerei Deputaților, după în funcție s-au perindat PSD-iștii Dragnea, Ciolacu, Alfred Simonis și Ciprian Constantin Șerban.

Soții Bachide dețin doar un apartament de 146 mp în Voluntari cumpărat în anul 2023 și au câștigat 120.000 de euro după ce i-au vândut mamei lui Eduard Bachide un apartament din Floreasca (cumpărat în anul 2010).

