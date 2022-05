„De cât timp stau cu conservele în bagajele făcute, cred că au și expirat. M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se termină toată așteptarea asta. Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în decizie”, a scris Costin Mincu.

„Mă bucur că, după simulacrul de proces de care am avut parte la Tribunalul București, măcar la Curtea de Apel am fost ascultați și probele pe care le-am adus în apărarea noastră au fost acceptate. Oricare ar fi decizia acestor judecători, măcar de data asta au auzit și ce am avut noi de spus. Nu sunt genul de prost care să-și construiască convingeri fără argumente și o să mă gândesc mereu ce puteam să fac eu ca să previn tragedia asta”, precizează Costin Mincu.

Acesta mai spune că va susține mereu „două lucruri, pentru că ele sunt 100% adevărate și le pot proba oricând”. Potrivit lui Mincu, clubul Colectiv a funcționat legal, iar evenimentul nu a fost organizat de el.

„Cei doi organizatori și-au pierdut din păcate viața în tragedie și tot din păcate, unul dintre ei a fost declarat erou național, cu toate că a fost cel care a adus firma de artificii în club și a decis montajul final cu artificierii.(…) Am avut documentele finale, Autorizația de Funcționare și Acordul de funcționare. Ne-au controlat și Primăria și ISU și Poliția, toți au considerat că funcționăm legal și ne-au permis să existăm”, afirmă acesta.

„Eu mâine plec la pușcărie, dar într-un exercițiu de speranță vă spun la revedere! Cred că pentru mine o să fie mai ușor, nu o să mai trăiesc pe răspunderea mea. Pentru voi o să fie mai greu, o să rămâneți patronați de aceeași clasă politică, plătind taxe și impozite, dar trăind exclusiv pe răspunderea voastră. Așa că vă urez Curaj!”, sunt cuvintele cu care își încheie postarea Costin Mincu.

Recomandări Analiști: Prin amenințările la adresa Occidentului cu „lovituri fulgerătoare”, Putin îi pregătește pe ruși pentru un război cu NATO

Judecătorii Curții de Apel București au amânat de mai multe ori pronunţarea sentinţei în dosarul Colectiv, ultima oară fiind stabilită pentru data de 3 mai.

Pe fond, Tribunalul București i-a condamnat pe cei trei patroni ai clubului Colectiv la câte 11 ani și 8 luni de închisoare. Cristian Popescu Piedone, fostul primar al sectorului 4 și actualul primar al sectorului 5, a primit 8 ani şi 6 luni de închisoare.

65 de oameni au murit, iar alţi 146 au fost mutilaţi pe viaţă, în urma incendiului produs în clubul Colectiv din Bucureşti, în seara de 30 octombrie 2015.

GSP.RO Informații șocante din închisoarea în care se află Boris Becker. Înfiorător ce este nevoit să suporte fostul lider mondial

Playtech.ro PRINSĂ în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Ioan şi-a construit o casă lângă Bucureşti, iar acum vine zilnic să verifice ce i-au mai furat hoţii

HOROSCOP Horoscop 3 mai 2022. Berbecii se sperie mai ușor astăzi din nimic și de aceea li se pare că orice decizie ar fi justificată

Știrileprotv.ro The Times: Rusia ar fi decis să atace Republica Moldova

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești