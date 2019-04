UPDATE 18:30 – USR: „Decizia instanței este definitivă și nu poate fi încălcată. Nu vom vota reînființarea companiilor”

USR nu va vota pentru reînființarea companiilor municipale, a anunțat liderul consilierilor generali USR, Roxana Wring, la finalul discuțiilor.

„Decizia instanței este definitivă și nu poate fi încălcată. Pe oportunitate, chiar dacă s-ar găsi o formulă juridică – pe care în acest moment nu o văd – nu este oportun să înființăm companii municipale care vor fi conduse de PSD – ALDE. Am văzut cu toții lipsa de transparență, modul cum se fac angajările și risipa bugetului local. Contrar celor afirmate de doamna Firea, multe dintre aceste companii au prețuri mai mari decât prețurile pieței. Nu vom vota aceste patru proiecte. Companiile ar trebui dizolvate. Ei spun că vor să respecte decizia Curții de Apel, dar dacă era așa, ar fi făcut-o până acum”, a declarat Roxana Wring.

Pe ordinea de zi următoarei ședințe de Consiliu General s-ar putea afla proiectele de hotărâre pentru reînființarea acestor companii, de această dată cu votul a două treimi.

UPDATE 17.35 – PNL: „Opacitatea și lipsa de transparență pleacă de la dumneavoastră, doamna primar!”

Liderul consilierilor generali PNL, Cristian Olteanu, critică organizarea tardivă a unei dezbateri pe tema situației juridice a companiilor municipale, spunând că aceasta ar fi trebuit să aibă loc înainte de înființarea lor, de altfel ilegală.

„Această dezbatere ar fi trebuit să aibă loc acum doi ani. Orice schimbare în cadrul modelului de conducere administrativ al orașului ar trebui să aibă loc după o dezbatere. V-am spus și atunci că din punctul nostru de vedere trebuie să fie majoritate absolută, iar după ce chiar instanța a spus asta, nu ar trebui să dezbatem noi. Trebuie să ne conformăm. Nu trebuie să confirmăm dacă instanța spune că au fost înființate ilegal”, a declarat Cristian Olteanu.

El reclamă și lipsa de transparență a primăriei și a instituțiilor din subordinea sa, iar un alt consilier general liberar prezent la discuții a afirmat că „opacitatea pleacă de la primarul general”.

„Opacitatea pleacă de la dumneavoastră, doamnă primar. Vă amintesc că potrivit legii trebuie să prezentanți anual o situație. Nu ați făcut nici anul trecut asta”, a spus el.

Firea i-a răspuns ironic că a prezentat în fiecare an un bilanț: „Mă surprinde ce spuneți dumneavoastră. Cred că ați fost plecat din localitate. Eu am făcut bilanț, un raport de activitate pe fiecare domeniu, în fiecare an. Video!”.

Firea cere voturile consilierilor generali pentru reînființarea a patru companii

„Așa cum am găsit o soluție în cazul Companiei Termoenergetica, sunt convinsă că și în cazul altor domenii vom găsi soluții tehnice, viabile. (…) Toate companiile despre care am vorbit în această perioadă au fost înființate conform unei legi care este încă în vigoare, au fost înființate cu foarte multă bunăcredință, pentru servicii de calitate la prețuri corecte”, a declarat Gabriela Firea la începutul ședinței de lucru, la care participă lideri ale partidelor din CGMB, reprezentanți ai companiilor municipale despre care se discută, și alți reprezentanți ai PMB.

În ciuda deciziei definitive dată de Curtea de Apel București, primarul general a subliniat încă o dată că societățile au fost înființate „pentru a lupta cu hoția de la primărie, pentru a avea servicii de calitate la prețuri mici”.

„La consolidări, avem zero realizări în anii precedenți. (…) Vom avea în scurt timp cinci clădiri consolidate complet, 70 sunt deja puse în siguranță. E un lucru greu care s-a produs, s-a muncit din greu, această companie trebuie salvată. În toată țara s-au înființat companii municipale cu jumătate plus unu, doar la noi instanța ne-a cerut două treimi. E interesant cum banii sunt considerați patrimoniu, dar nu mai explic, că e in van”, a completat Firea.

Companiile municipale, declarate ilegale

Consilierii generali USR au contestat, anul trecut, în instanță înființarea celor 22 de companii municipale pe motiv că hotărârile au fost adoptate ilegal, mai exact, cu votul a jumătate plus unu din numărul consilierilor generali, în loc de votul a două treimi, așa cum ar fi fost necesar pentru proiectele care privesc patrimoniul Capitalei.

Tribunalul București a respins în 19 octombrie acțiunea formulată de consilierii generali, însă decizia Curții de Apel dată în 22 noiembrie este definitivă.

La o zi de la pronunțarea instanței, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus că aceste companii ale primăriei vor funcționa în continuare pentru că hotărârea Curții de Apel nu face nici un fel de referire la sistarea activității. Gabriela Firea consideră că USR a indus judecătorii în eroare, iar pentru a opri activitatea companiilor municipale ar trebui pornit un nou proces.

Ulterior, în 13 februarie, Curtea de Apel București a respins și încercarea Gabrielei Firea de a schimba hotărârea privind cele 22 de companii municipale. Primăria Capitalei a invocat ca motiv în acest caz absența unui avocat, dar instanța a menținut decizia.

Companiile municipale au fost înființate în 2017 prin votul majorității PSD-ALDE, iar de atunci acestea au avut mai multe majorări de capital social și de bugete și le-au fost delegate serviciile publice de la fostele administrații și regii, inclusiv patrimoniul, și au funcționat în continuare chiar și după decizia definitivă a CAB, făcând achiziții publice și cheltuind bani de la buget.

Două companii municipale vor prelua activitățile RADET

Luna trecută, una dintre companiile municipale a fost dizolvată și divizată în alte două societăți, care să preia activitățile RADET indiferent dacă Regia intră sau nu în faliment. Este vorba despre Compania Municipală Energetica SA. Din ea s-au desprins Compania Municipală Termoenergetica București SA și Compania Municipală Energetica Servicii București SA. Prima va produce și distribui energie termică în București, în timp ce a doua se va ocupa de restul: lucrări de reabilitare a rețelei, modernizarea centralelor etc.

