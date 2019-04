„Comisia juridică e independentă, nu lucrează sub autoritatea preşedintelui. Am vazut solicitările care au parvenit la nivelul Biroului permanent şi la nivelul Comisiei pentru a cere timp suplimentar, unii senatori, pentru studierea celor 17 mii de pagini. Am preferat să fiu absent la orice discuţie în legatură cu acest subiect tocmai pentru a nu se putea spune că intervin, fiind parte din acest subiect, şi că încerc să influenţez în vreun fel deciziile colegilor mei senatori. (…)Nu am participat la discuţii pentru a nu se putea invoca vreo intervenţie de-a mea”, a spus Tăriceanu luni la Senat.

Opoziţia acuză un fel de negociere ocultă între PSD şi liderul ALDE

Senatorul liberal Alina Gorghiu, vicepreşedinte al Camerei superioare a Parlamentului, consideră că PSD săvârşeşte „o încălcare a Regulamentului” prin amânarea, în Comisia juridică, a unui raport în cazul cererii DNA privitoare la Călin Popescu-Tăriceanu, ea susţinând că „nu mai este o surpriză pentru nimeni că se practică un fel de negociere ocultă între PSD şi liderul ALDE”.

„2 aprilie, dacă nu mă înşel, era al doilea, al treilea termen la care Comisia juridică era obligată să vină cu un raport pe dosarul domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Este încă o încălcare a Regulamentului (Senatului – n.r.) pe care PSD, de data aceasta, o săvârşeşte. Cred că nu mai este o surpriză pentru nimeni că se practică un fel de negociere ocultă între PSD şi liderul ALDE. Din păcate, pe tărâmul Parlamentului, din nou, Regulamentul este încălcat, două decizii ale Biroului permanent al Senatului sunt încălcate. Este evident conflictul constituţional pe care îl avem cu cei care au transmis acest dosar în Parlamentul României, aşteptăm o reacţie din partea celei care conduce vremelnic Consiliul Superior al Magistraturii, care are din partea PNL o solicitare cu privire la declanşarea acestui conflict de natură constituţională, aşteptăm totuşi o reacţie – că e da, că e nu -, dar am vrea să ştim dacă pentru unii e mumă şi pentru alţii e ciumă decizia din Senatul României. Oricare ar fi, ea nu poate să treneze la infinit, în sertarele Comisiei juridice”, a declarat Alina Gorghiu, la Senat.

Preşedintele comisiei juridice, Robert Cazanciuc afirma, săptămâna trecută, că Senatul este titularul acţiunii penale, şi că nu se pune problema de a încetini sau a grăbi procesul, pentru că va fi gata când toţi colegii vor analiza dosarul. „Nu avem un termen stabilit de lege pentru a propune plenului. Sunt fapte de acum 10 sau 12 ani”, a spus el.

