Emanuele Nicola Affaticati, în vârstă de 15 ani și rezident în Fiorenzuola DArda, provincia Piacenza din Emilia-Romagna, a fost nominalizat recent pentru a fi distins cu titlul de „Alfiere della Repubblica” (Purtător de Stindard al Republicii) de către președintele Italiei, Sergio Mattarella, pentru un act de curaj excepțional.

În decembrie 2022, în timp ce se întorcea de la școală cu trenul, Emanuele a auzit accidental o conversație în limba română între un pasager și fosta sa parteneră. Bărbatul, un cetățean român în vârstă de 30 de ani, care locuia în Misano Adriatico și avea antecedente penale, îi spunea femeii, la telefon, că va călători la Modena pentru a o ucide.

Înțelegând gravitatea situației, Emanuele a sunat imediat la 112 și a alertat forțele de ordine.

Poliția Feroviară din Modena a intervenit prompt, oprindu-l pe bărbat la sosirea trenului și descoperind asupra lui un cuțit de bucătărie și alte unelte, motiv pentru care a fost arestat sub acuzația de tentativă de omor.

Mama lui Emanuele, Ramona Lascu, a vorbit despre mândria și emoția familiei, rememorând cum inițial a crezut că este vorba de o glumă, când a aflat de distincție. „Am fost copleșiți, de vineri, de această veste. Emanuele nu va da interviuri: este minor și se află în spatele unei povești neobișnuite. Suntem foarte fericiți: la început am crezut că este o glumă, o farsă, apoi am vorbit cu Secretariatul Președinției: recunoașterea va fi înmânată la data de 13 mai și pentru noi, pentru fiul meu, este o mare onoare pe care am primit-o cu mândrie”, sunt cuvintele Ramonei Rosemari Lascu, mama lui Emanuele, citată de ANSA.

Recomandări UE declară război Beijingului în cazul subvențiilor pentru firmele chineze. „Am devenit dependenți de gazele rusești. Să nu repetăm greșeala cu China”

„Tatăl meu este colonel în Marina din România. Am crescut și el a fost crescut un pic ca noi, fetele, având un model în figura unui tată foarte bun, un ofițer. Recunoașterea din partea Președintelui Republicii pentru fiul meu este o mare onoare. Acum, i-am spus că trebuie să își vadă de viață fără să i se urce la cap”, a mai precizat Ramona.

Urmărește-ne pe Google News